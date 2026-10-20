Feijóo adelanta su propia 'ley de nietos': propone que la nacionalidad se consiga a través de una "residencia mínima" en el país

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha afirmado que el pasaporte "no se regala" y que su propuesta es lo que ya hacen "la mayoría de países europeos".

Alberto Núñez Feijóo ha criticado la 'ley de nietos', calificándola de "ingeniería electoral" y se ha opuesto a la nacionalización de personas bajo esta normativa. Ha celebrado que el Tribunal Supremo impidiera que quienes obtuvieron la nacionalidad de esta manera pudieran votar. En una entrevista con la 'Cadena Cope', Feijóo propuso su propia 'ley de nietos', prometiendo una "ley de nacionalidad" si llega a Moncloa, argumentando que el pasaporte "no se regala". Además, expresó confianza en que el Tribunal Constitucional no revertirá la decisión del Supremo de suspender el voto a nacionalizados por esta ley, destacando la solidez de las instituciones judiciales.

Alberto Núñez Feijóo ha repetido por activa y por pasiva que la 'ley de nietos' es "ingeniería electoral". Tanto es así que se opuso a la nacionalización de cientos de personas y ha celebrado que el Tribunal Supremo no permitiera que aquellos que han obtenido de esta manera la nacionalidad pudieran votar en estas elecciones.

Pero ahora ha dado un paso más y ha propuesto su propia 'ley de nietos'. En una entrevista con la 'Cadena Cope', el líder del PP ha asegurado que harán su propia "ley de nacionalidad" si llegan a Moncloa por que el pasaporte "no se regala".

"Vamos a hacer lo que hace la inmensa mayoría de los países europeos, que exigen un tiempo de residencia mínima en un país para poder votar", ha afirmado Feijóo.

Por otro lado, el líder 'popular' también ha mostrado su confianza en que el Tribunal Constitucional no vaya en contra de la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho al voto a personas nacionalizadas por la 'ley de nietos'.

Según Feijóo, el Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central son dos instituciones "muy sólidas" y el Constitucional "no va a ir" en su contra, contra "los principios y la jerarquía de las normas".

"A pesar de la composición actual del Tribunal Constitucional no se atreverá a sabiendas dictar una resolución injusta", ha afirmado.

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