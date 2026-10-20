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"Ley de nacionalidad"

Feijóo adelanta su propia 'ley de nietos': propone que la nacionalidad se consiga a través de una "residencia mínima" en el país

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha afirmado que el pasaporte "no se regala" y que su propuesta es lo que ya hacen "la mayoría de países europeos".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo
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Alberto Núñez Feijóo ha repetido por activa y por pasiva que la 'ley de nietos' es "ingeniería electoral". Tanto es así que se opuso a la nacionalización de cientos de personas y ha celebrado que el Tribunal Supremo no permitiera que aquellos que han obtenido de esta manera la nacionalidad pudieran votar en estas elecciones.

Pero ahora ha dado un paso más y ha propuesto su propia 'ley de nietos'. En una entrevista con la 'Cadena Cope', el líder del PP ha asegurado que harán su propia "ley de nacionalidad" si llegan a Moncloa por que el pasaporte "no se regala".

"Vamos a hacer lo que hace la inmensa mayoría de los países europeos, que exigen un tiempo de residencia mínima en un país para poder votar", ha afirmado Feijóo.

Por otro lado, el líder 'popular' también ha mostrado su confianza en que el Tribunal Constitucional no vaya en contra de la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho al voto a personas nacionalizadas por la 'ley de nietos'.

Según Feijóo, el Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central son dos instituciones "muy sólidas" y el Constitucional "no va a ir" en su contra, contra "los principios y la jerarquía de las normas".

"A pesar de la composición actual del Tribunal Constitucional no se atreverá a sabiendas dictar una resolución injusta", ha afirmado.

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