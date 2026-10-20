Ayuso busca un despacho para salir de la Puerta del Sol en plena acampada por la vivienda

Los detalles La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se muda en plena acampada en Sol por la vivienda. Desde su equipo niegan que se deba a una cuestión de seguridad, aunque en público siguen insistiendo en criminalizar a los manifestantes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, busca un despacho temporal debido a las obras en la Real Casa de Correos. Mientras tanto, en la Puerta del Sol, continúa una acampada en protesta por la crisis de la vivienda. Según fuentes de su equipo, el traslado se debe a razones de seguridad, ya que la sede actual no cumple con las condiciones necesarias. Ayuso ha sido criticada por su estrategia de victimización y por criminalizar las protestas, tanto de vivienda como de profesores. Además, ha lanzado críticas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándolo de fomentar las protestas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, busca un despacho "alternativo y temporal", según fuentes de Sol a laSexta, "a causa de las obras a realizar próximamente en la Real Casa de Correos". Y todo mientras en la Puerta del Sol se cumplen 25 días de acampada en protesta por la crisis de la vivienda.

Hoy, medios como El País o la Ser apuntan a que Ayuso trasladará su despacho "por seguridad" y lo hacen citando a fuentes de su equipo. "En estos momentos la Real Casa de Correos (sede de la Comunidad de Madrid) no reúne las condiciones necesarias, especialmente de seguridad, para llevar a cabo el trabajo institucional y se están viendo diferentes opciones en instalaciones de la Comunidad de Madrid para desempeñar, de manera temporal, ese trabajo que normalmente se realiza en Sol", señalan las mismas fuentes.

Una estrategia de victimización que no es nueva en la presidenta 'popular'. Tanto su gobierno como el Ayuntamiento de Madrid han tratado por todos los medios que se obligue a los acampados a abandonar Sol. La última intentona se produjo el viernes pasado con el cierre del metro en Sol alegando razones de inseguridad e insalubridad que luego los propios sindicatos de trabajares del suburbano negaron retratando el movimiento de los de Ayuso.

Ahora, desde Sol no concretan la fecha exacta de ese traslado temporal del despacho de Ayuso y la localización final del mismo. Pero tanto la presidenta como otros miembros de su gobierno continúan criminalizando las protestas, tanto de vivienda como la de los profesores madrileños a los que este lunes llamaba "coro rociero".

También lanzaba críticas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "El señor de la Moncloa ha decidido quemar las calles", acusaba la 'popular' este lunes en una entrevista en Cuatro, en la que se refería a la protesta de profesores en la calle, en un acto de Ayuso en el Palacio de Santoña. Centenares de manifestantes que participaban en una protesta en la cercana Consejería de Educación madrileña, que se niega a escuchar sus quejas, se trasladaron al lugar en el que estaba Ayuso. "Se trataba de un grupo de gente muy violenta, increpando e insultado", aseguraba Ayuso sobre los docentes.

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