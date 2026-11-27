Buceadores inspeccionan el estado de la estructura del Med Emre para determinar las actuaciones del plan de salvamento.

Los detalles Así lo ha anunciado este viernes la capitana marítima de Valencia, Elena Delgado, quien ha agregado que se pretende que llegue el próximo lunes, si el buen tiempo continúa como se prevé.

El buque Med Emre, que naufragó entre Valencia e Ibiza con 7.000 toneladas de gasóleo, será remolcado a Cartagena, donde se espera que llegue el próximo lunes si las condiciones climáticas lo permiten, según Elena Delgado, capitana marítima de Valencia. La elección de Cartagena se debe a que es el único puerto con calado suficiente para extraer el fuel del buque. El remolque, a cargo del barco Clara Campoamor, será costeado por la naviera. En Cartagena, se desplegarán medidas para evitar vertidos. Las causas del naufragio incluyen mal tiempo y posibles errores de la tripulación.

El buque Med Emre, naufragado entre Valencia e Ibiza y cargado con 7.000 toneladas de gasóleo, será remolcado en su estado actual hasta el puerto murciano de Cartagena, adonde se pretende que llegue el próximo lunes, si el buen tiempo continúa como se prevé, según ha anunciado este viernes la capitana marítima de Valencia, Elena Delgado.

La naviera propuso Cartagena y se ha aceptado porque es el único puerto que tiene calado para sacar el fuel de ese tipo del buque. De esta forma, será remolcado boca abajo, tal y como está tras haber volcado la noche del pasado miércoles, por el barco de Salvamento Marítimo Clara Campoamor, especializado en la contención de vertidos de productos contaminantes, que será costeado por la naviera.

Así lo ha anunciado Delgado en una comparecencia ante los medios tras una reunión de más de cinco horas en la que ha estado presente de nuevo el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo. El remolque será "inminente", según la capitana marítima, quien ha añadido que se prevé que llegue el próximo lunes ante las buenas condiciones meteorológicas de estos días.

Una vez en Cartagena se desplegarán bandas antes de sacar el fuel para evitar un posible vertido. Según ha trasladado Delgado, este viernes hay una mancha de una milla. Esta es muy pequeña, por lo que se evaporará y no preocupa.

Desde el desastre del Prestige es la Dirección General de la Marina Mercante quien asume el mando en este tipo de accidentes. Por lo tanto, ninguna comunidad autónoma se puede negar a sus órdenes, aunque la capitana marítima ha destacado que Murcia está colaborando.

Respecto a las causas del naufragio, Delgado ha añadido que, además del mal tiempo con que se encontró el Med Emre, con olas de más de cuatro metros, pudo haber "actuaciones a bordo por parte de la tripulación", como que quedasen abiertas las tapas de registro de los tanques de lastre de una de las bandas del buque, y eso habría favorecido la entrada masiva de agua de mar, la escora súbita a la banda de estribor y el posterior vuelco.

Pasó todas las inspecciones obligatorias

El Med Emre había pasado todas las inspecciones obligatorias, y los certificados reglamentarios y de clasificación del buque estaban vigentes y al día, según ha publicado Europa Press. En un comunicado, la compañía YMN Tanker ha indicado que está compartiendo toda la documentación relevante con las autoridades.

Según han añadido, los 16 tripulantes supervivientes están a salvo y la compañía mantiene un contacto estrecho con ellos y les está proporcionando todo el apoyo necesario. Algunos permanecen bajo observación médica como medida de precaución.

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