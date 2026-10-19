Renuncia en bloque la lista del PSOE por Palencia al Congreso tras imponerles Ferraz a su candidata

Los detalles Con la renuncia quieren poner en evidencia el nulo respaldo dado a la militancia que, con su voto, optó por Álvaro Bilbao, pero finalmente figurará Mariluz Martínez Seijo.

Todos los integrantes de la lista del PSOE de Palencia, encabezada por Álvaro Bilbao, han renunciado a sus puestos en protesta por la decisión del Comité Federal de sustituir a Bilbao por Mariluz Martínez Seijo. Luis Ángel Marín Paredes y Alicia García Alonso comunicaron su decisión "irrevocable" de no aparecer en la candidatura socialista para las elecciones generales del 29 de noviembre. También se sumaron Luis Fernando Cantero y Mireia Barrios. La militancia palentina había elegido casi unánimemente a Bilbao, pero la Comisión Federal de Listas optó por Martínez Seijo, generando malestar entre los miembros iniciales de la lista.

Todos los integrantes de la lista propuesta por la militancia del PSOE de Palencia, que encabezaba Álvaro Bilbao, han renunciado a ocupar sus puestos como protesta por la decisión ratificada por el Comité Federal de sustituirle por la veterana Mariluz Martínez Seijo.

Así lo han comunicado este lunes Luis Ángel Marín Paredes y Alicia García Alonso a la Permanencia del PSOE de Palencia mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encontraba dando un mitin en Valladolid.

Ambos han trasladado su decisión "irrevocable" de renunciar a aparecer en la candidatura socialista por la provincia en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. A ellos se suman también los nombres de Luis Fernando Cantero y Mireia Barrios, que figuraban como suplentes, tras eliminar de la lista a Álvaro Bilbao, candidato elegido por la militancia palentina

Ante esto, desde Ferraz han trasladado a laSexta que Martínez Seijo continuará encabezando la lista y los dos que han renunciado serán sustituidos, así como los suplentes.

Según ha trasladado el PSOE de Palencia en un comunicado al que ha tenido acceso laSexta, la decisión tomada por la Comisión Federal de Listas, ratificada posteriormente por el Comité Federal, choca frontalmente con la voluntad mayoritaria de la militancia palentina que optó de forma prácticamente unánime por Álvaro Bilbao como cabeza de lista.

El listado salido del Comité Provincial con un total de 77 votos a favor y una única abstención y con el respaldo de todas las agrupaciones locales de la provincia, en las que fue propuesto Bilbao, no fue respetado por la Comisión de Listas que optó por eliminarlo y colocar a la actual diputada.

Este hecho ha provocado el malestar de los nombres propuestos inicialmente, por lo que con la renuncia quieren poner en evidencia el nulo respaldo dado a la militancia que, con su voto, optó por otro nombre al que figurará finalmente.

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