La estrategia de Feijóo para el 29N con Tellado y Muñoz: alimentar el miedo a un pucherazo e insistir en las cloacas del PSOE

Los detalles Feijóo ha insistido hoy en agitar el fantasma de que en la campaña electoral para el 29N puede haber trampas del Gobierno. La estrategia del PP en estos primeros cuatro días de precampaña es alimentar las dudas, decir que el Gobierno es peligroso, y a los suyos pedirles que no se confíen.

Aunque las encuestas apunten a que el PP parte con viento a favor para las elecciones, Alberto Núñez Feijóo no quiere que nadie se confíe. "Aquí no se celebra nada hasta que se cierre el último colegio electoral, aquí no se da ninguna elección por ganada. Que nadie confunda nuestra ilusión con confianza excesiva", ha asegurado.

Mensaje a los suyos para que aprieten hasta el final en una campaña en la que advierte de que habrá juego sucio. "Habrá días mejores y peores, habrá trampas. No importa, cabeza fría y adelante", ha clamado el líder de los 'populares' en Génova.

Porque una de sus estrategias es alimentar esas sospechas sobre el Gobierno. "No olvidemos quiénes son nuestros adversarios. Nunca han estado tan hundidos y precisamente por eso nunca han sido tan peligrosos", ha insistido Feijóo.

Y ese hilo conductor es el que siguen sus barones para dudar, por ejemplo, del voto por correo. En Andalucía, el presidente de la Junta Juanma Moreno ha pedido estar alerta para "evitar que alguien tenga la tentación de utilizar fraudulentamente ese mecanismo (del voto por correo)".

Más lejos aún iba el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, asegurando que "si parte de los directivos de la empresa (Correos) están teledirigidos por un Gobierno que es capaz de enviar a narcotraficantes a eliminar a una jueza que les está investigando son capaces de cualquier cosa".

Y es que esa es precisamente otra de las patas de su estrategia: centrar el tiro en la corrupción y las cloacas del PSOE. "Los mafiosos a la cárcel o a la oposición. Decencia o delincuencia", ha clamado Feijóo.

Una campaña para la que el líder del PP ha elegido a Ester Muñoz como portavoz y a Miguel Tellado como máximo responsable. Dos de los perfiles del PP más broncos en el Congreso y en redes. Toda una declaración de intenciones. "Tenemos la dirección de campaña con la que he logrado mis mejores resultados como candidato", ha celebrado Feijóo.

Lejos queda aquella de campaña 2023 en la que Borja Sémper salió descalzo en una especie de playa artificial. Prometían un verano azul que se les acabó destiñendo.

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