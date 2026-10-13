Los pensionistas son decisivos en las elecciones: Feijóo se cuida de hablar de las pensiones frente al cuestionamiento de Figaredo

Los detalles Los pensionistas son más de diez millones de los 35 millones de votantes residentes en España, lo que supone el 28%. Además, esta cifra crece en cada legislatura y siempre votan.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha respondido a las declaraciones del diputado de Vox, José María Figaredo, quien cuestionó el sistema público de pensiones, asegurando que él revalorizará las pensiones según el IPC. Desde Huesca, Feijóo se comprometió a asegurar las pensiones para todos, reconociendo la importancia de los pensionistas en el panorama electoral. En España, los pensionistas representan el 28% del electorado, siendo un grupo decisivo que tradicionalmente vota por el PP y el PSOE. Tanto el PP como Vox son conscientes de la relevancia de este grupo, especialmente en provincias pequeñas donde el voto pensionista puede ser determinante.

Alberto Núñez Feijóo ha aludido este martes de forma nítida a las palabras del diputado de Vox José María Figaredo, quien puso en cuestión el sistema público de pensiones. El líder del PP se ha desmarcado y ha defendido que él revalorizará las pensiones según el IPC.

"Para todos, insisto, para todos, me comprometo a asegurar las pensiones. El que cotiza tiene pensión. Y garantizaremos la actualización de acuerdo con el IPC", ha asegurado Feijóo desde Huesca. El líder del PP se ha cuidado mucho de hablar de las pensiones, y el motivo puede estar en que los pensionistas son decisivos en las elecciones.

Si se toma la premisa de que a partir de los 65 años es cuando mayoritariamente se comienza a ser pensionista en España, entonces se ve que los pensionistas son el mayor grupo de electores.

Son más de diez millones de los 35 millones de votantes residentes en España, lo que supone el 28%. Además, esta cifra crece en cada legislatura y dobla a los más jóvenes, los menores de 30 años.

Este grupo, el de los pensionistas, tiene también el voto muy decidido: se inclinan mayoritariamente por el PP y el PSOE. Es decir, son de los dos grandes partidos tradicionales. Según los datos del CIS, al cruzar la intención de voto y edad, se ve que el PP y el PSOE suben en el tramo de los pensionistas

Esto tiene que ver con la cultura política. Han crecido con esos partidos, han votado a esos partidos y ahí se quedaron. No significa que no se puedan mover. Pueden, pero les cuesta.

Por ello, desde el PP y Vox no quieren que piensen que tocará de alguna manera las pensiones. Ambos partidos conocen estos datos y alguno más, y hacen cuentas.

Vox sabe que provincia pequeña es igual a escaño perdido. Hay provincias donde el porcentaje de pensionistas llega al 40% del electorado. Son las de la España interior, la España despoblada, como Palencia, Zamora, Orense o Teruel. Provincias que reparten tres o cuatro diputados, que se suelen repartir entre el PP y el PSOE, salvo que un tercer partido lo haga bien y rasque uno.

Por ello, para hacerlo bien, hay que ganarse a los pensionistas. Esto puede agrandar o estrechar la diferencia entre el PP y Vox en diputados. Los pensionistas, además, siempre votan. Según los estudios del CIS, la abstención entre los pensionistas es de solo un 7,5%.

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