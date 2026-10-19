Los tropiezos de la precampaña: del "menos democracia" de Feijóo a "los gallegos no sabes por dónde van" de Albiol

Más Vale Tarde analiza el último lapsus de Alberto Núñz Feijóo al prometer un millón de viviendas nuevas "con más suelo y menos democracia" y el charco en el que se mete Xavier García Albiol al comparar a los gallegos y los catalanes.

La precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre continúa dejando imágenes curiosas, como el último lapsus protagonizado por Alberto Núñez Feijóo.

El líder del Partido Popular presentaba lo que ha llamado su 'contrato con España' y prometía construir "un millón de viviendas nuevas con más suelo y menos democracia", ante lo que se apresuraba en corregirse y señalar que se refería a "menos burocracia".

Por otro lado, Xavier García Albiol, número uno del PP en las listas por Barcelona, acababa metido en un auténtico charco al comparar a los gallegos con los catalanes y asegurar que con los primeros "no sabes por dónde van". "No lo digo por Feijóo", reaccionaba rápidamente.

Feijóo le echaba una mano para salir del atolladero y aprovechaba para quejarse por el retraso de su avión: "Fijaros si sé a dónde voy que ayer me metieron en un avión a las ocho de la tarde, no me dejaron salir hasta las diez y media y me anularon el vuelo".

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