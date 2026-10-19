Abascal elige a Montse Lluis, la negociadora de los pactos con el PP, como número dos de la lista de Vox por Madrid

Los detalles La formación de extrema derecha elige a ⁠Juan Sergio Redondo, portavoz de Vox en Ceuta, como su número tres. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, será la número cuatro, mientras Cristian Toro será el quinto.

Vox ha definido su lista para las elecciones generales del 29 de noviembre en Madrid, encabezada por Santiago Abascal. Montse Lluis, clave en las negociaciones con el PP, será la número dos. Lluis, vinculada a Vox desde 2022, ha desempeñado roles estratégicos en Castilla y León y a nivel nacional. Juan Sergio Redondo, portavoz en Ceuta, ocupará el tercer lugar, seguido por Pepa Millán y Cristian Toro. El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha aprobado las candidaturas, destacando también a Samuel Vázquez como número uno por Ávila, reafirmando el enfoque del partido en seguridad e inmigración.

Vox ya tiene a sus primeros espada en la lista por Madrid de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Santiago Abascal, líder de la formación de extrema derecha, será el número uno, mientras que la número dos será ⁠Montse Lluis, secretaria general adjunta y negociadora en la sombra de los pactos y gobiernos con el PP en las comunidades autónomas.

Lluis lleva vinculada a Vox desde abril de 2022 cuando, tras las elecciones autonómicas de Castilla y León, fue nombrada directora general de Coordinación e Interacción Social en la Junta de Castilla y León y jefa de gabinete del entonces vicepresidente de la comunidad, Juan García-Gallardo, ahora fuera del partido. En 2023 se incorporó a la estructura nacional del partido al ser requerida para ello por Abascal para hacerse cargo de la coordinación de las negociaciones para la formación de gobiernos tras las elecciones autonómicas y municipales de ese año.

El portavoz de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, será su número tres. Pepa Millán, portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, será la número cuatro, mientras que Cristian Toro, portavoz nacional de Deportes y concejal en el Ayuntamiento de Madrid, será el número cinco.

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox, máximo órgano del partido entre asambleas, ha dado el visto bueno a las candidaturas con las que Vox concurrirá a los comicios del 29N, en las que destaca también como número uno por Ávila el portavoz nacional de Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez.

La figura de Juan Sergio Redondo, que va como número tres, ha cobrado relevancia especialmente desde la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio en Ceuta. Desde 2019 es el líder y portavoz de Vox en la Asamblea Autonómica de Ceuta y con su designación reafirma sus mensajes contra la inmigración irregular, unido a la seguridad, con la elección de Samuel Vázquez como cabeza lista por Ávila.

El líder de Vox comparece este lunes después de que avanzase durante el fin de semana que responderían "con altura de miras" al acuerdo entre PSOE y Frente Amplio para las listas del Senado.

Sobre la mesa está renunciar a presentarse en algunas provincias para optimizar el voto de la derecha en torno al PP. Otra posibilidad sería la incorporación de candidatos de Vox a las listas del PP.

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