Feijóo insiste: "Los de Sumar y el 'Frente Estrecho' estaban calladitos y calladitas" El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido a la llegada a la sede de su partido tras el debate televisado de este jueves en que, "efectivamente, los de Sumar, el Frente Amplio, el 'Frente Estrecho' o como se quiera llamar, han estado calladitos y calladitas durante todos los años de corrupción". Feijóo se ha referido a este episodio del debate televisado entre los cuatro principales candidatos en las elecciones generales después de haber dicho a la salida del plató en el que ha tenido lugar que retiraba el término "calladita" con el que se ha dirigido en el debate a cuatro a la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, si con ello ha molestado a alguien. Durante el debate, señalándola con la mano, ha acusado a la líder de Frente Amplio de quedarse "calladita" mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "huía de Paiporta" durante su visita tras la dana de 2024. El líder del PP ha manifestado a la salida: "Si he molestado a alguien, por supuesto lo retiro". Compartir en X

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Colau afirma que ha ganado el debate y llama a vencer en las urnas La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha afirmado que ella ha ganado el debate celebrado el jueves con los cabeza de cartel de PSOE, PP y Vox y ha hecho un llamamiento confiada en que la izquierda va a ganar las elecciones generales del próximo domingo. En declaraciones a los medios en la sede de Más Madrid, uno de los partidos que integran Frente Amplio, ha mostrado su orgullo por ser la única mujer candidata en este debate y ha asegurado que lo ha ganado "claramente". "Hemos ganado el debate hoy, pero sobre todo vamos a ganar las elecciones el próximo domingo", ha añadido. Y se ha referido también a las palabras del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando en el debate ha acusado a Colau de quedarse "calladita" mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "huía de Paiporta" durante su visita tras la dana de 2024. "Por mucho que tengamos que debatir con señoros machistas, las mujeres tendremos la última palabra y las mujeres iremos a votar en más el próximo domingo . No vamos a estar calladitas", ha señalado. EFE Compartir en X

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