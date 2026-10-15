Ataques directos y juegos de palabras de dudoso gusto: la campaña para las elecciones del 29N salta a las redes

El contexto El PP ha publicado este jueves un vídeo creado con IA en el que se despliega una lona en Ferraz con el lema "Haz lo que digo, no lo que hago" y varios buitres sobrevolando la zona.

A 45 días de las elecciones generales, la precampaña se intensifica con enfrentamientos entre el PSOE y el PP. El Partido Popular ha lanzado un vídeo creado con inteligencia artificial criticando al PSOE por la cuestión de la vivienda, aludiendo al escándalo que involucra a la pareja de Montse Mínguez. Ester Muñoz, portavoz del PP, también ha comentado sobre el tema en redes sociales. El PSOE ha respondido atacando las dudas del PP sobre el sistema electoral y el riesgo para las pensiones si Feijóo es presidente. Además, Vox se ha sumado al debate criticando al PSOE por supuestos recortes.

A falta de 45 días para las elecciones generales del 29 de noviembre, las redes empiezan a jugar un papel cada vez más importante en la precampaña electoral con ataques cruzados entre Partido Socialista y Partido Popular.

Este jueves, tras semanas en las que el PSOE ha puesto la cuestión de la vivienda en el centro del debate, el PP ha publicado en su cuenta de X un vídeo creado con IA en el que se despliega una lona en la sede socialista de Ferraz con el lema "Haz lo que digo, no lo que hago" y varios buitres sobrevolando la zona en una clara referencia al escándalo provocado por la noticia de quela pareja de Montse Mínguez, portavoz del PSOE, es un gran tenedor de viviendas.

Una cuestión sobre la que también se ha pronunciado la portavoz del PP, Ester Muñoz. "Con V de vivienda y Con B de Buitres", ha dicho en su cuenta de X reaccionando a esas mismas informaciones.

Mientras tanto, el PSOE ha contraatacado cargando contra las dudas que el PP ha sembrado en el sistema electoral y el voto por correo, así como del peligro que, según Óscar Puente, corre el sistema público de pensiones si Alberto Núñez Feijóo es presidente.

"Llevan deseando meterle mano al sistema de pensiones desde 1983", ha afirmado el ministro de Transportes en su cuenta de X haciendo referencia a una portada de 'ABC' durante los primeros años de Felipe González en el Gobierno.

De hecho, el propio PSOE ha respondido con un vídeo creado con inteligencia artificial en el que se ve a un perro enumerando los datos positivos en materia social y económica del Gobierno de Pedro Sánchez.

Por su parte, Vox no ha querido perderse esta batalla en las redes. Lo ha hecho respondiendo al PSOE, que ha asegurado que si los de Abascal llegan al poder se producirán recortes masivos. El partido de ultraderecha asegura, en alusión a los socialistas, que recortarán "las rayas que os metíais en paradores y las putas que contratabais mientras los trenes descarrilaban".

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