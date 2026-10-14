Las pensiones copan la precampaña electoral: Ester Muñoz no recula y Sánchez lo usa como arma arrojadiza

¿Qué ha dicho? "Entre las tijeras de Feijóo y el amigo de Milei, Abascal, que le gusta la motosierra, estos si llegan al Gobierno firman la carta de defunción del Estado del bienestar", ha dicho este miércoles el presidente del Gobierno.

El tema de las pensiones ha centrado la precampaña electoral en España, donde 9,5 millones de pensionistas son un grupo clave para el bipartidismo. Tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo son conscientes de su importancia para llegar a la Moncloa. Las declaraciones de Ester Muñoz, portavoz del PP, sobre la insostenibilidad del sistema de pensiones, han generado controversia. A pesar de sus intentos de suavizar el mensaje, el PSOE ha aprovechado para criticar al PP, recordando errores previos de Feijóo. Mientras tanto, Vox y el PP intentan distanciarse de propuestas de semiprivatización, buscando no perder el apoyo de los pensionistas en una campaña reñida.

El tema de este miércoles en la precampaña son las pensiones. En España hay 9,5 millones de pensionistas y más de 6,8 millones de jubilados que, en general, votan mucho, y lo hacen al bipartidismo. Así que imaginen la presión en los cuarteles generales de Génova y Ferraz. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo saben que sin ellos no podrán mantenerse o llegar a la Moncloa.

"Ayer estaba por aquí el señor Feijóo y dice: 'Ni media broma con las pensiones'. El mismo día que su portavoz dice: 'El sistema está colapsado y hay que reformarlo'. El problema no es que hagan ni media broma de las pensiones, es que no dicen una media verdad", ha dicho el presidente del Gobierno este miércoles desde Zaragoza.

Sánchez ha agregado señalando que "entre las tijeras de Feijóo y el amigo de Milei, Abascal, que le gusta la motosierra, estos si llegan al Gobierno firman la carta de defunción del Estado del bienestar".

El PSOE va con todo y también ha cargado contra el líder del PP en redes. Ha recuperado el fallo garrafal que tuvo sobre las pensiones en la última campaña electoral en 2023. Un error que pudo ser un punto de inflexión, que para algunos redujo sus opciones de llegar a la Moncloa. Justo lo que los socialistas intentan que paso ahora, de nuevo, en este 2026.

Todo este lío lo ha montado una de las portavoces de campaña del PP, Ester Muñoz, quien la tarde de este miércoles ha intentado salir del enorme jardín en el que ella misma se ha metido. A ella y a su jefe, Alberto Núñez Feijóo. Muñoz aseguró, antes de que se convocaran las elecciones pero en un podcast que se ha publicado este miércoles, que "el sistema actual de pensiones va a petar".

La tarde de este miércoles ha intentado suavizar su mensaje, pero sin recular demasiado: "He dicho que hay que sostener el sistema público de pensiones para, entre otras cosas, que las futuras generaciones puedan cobrar su pensión [...] Cuando el PP ha dicho, o yo he dicho, que el sistema puede petar, lo he dicho en el marco de un podcast de gente joven, pero lo puedo decir en otros términos. Los últimos informes de la AIREF de 2025 y 2026 hablan de que hay dudas sobre la sostenibilidad del sistema: no lo dice el PP, lo dice la AIREF".

Marear con las pensiones no lo recomienda nadie, y menos en medio de una precampaña electoral. Esto lo saben en el PP y hasta en Vox. De pronto, los líderes veteranos de las derechas intentan moderar los mensajes de sus portavoces más jóvenes.

Mientras Feijóo hablaba de que no pondría en cuestión el sistema de pensiones, y todos pensábamos que era su forma de contestar a la propuesta de semiprivatización de Vox, parece que realmente estaba adelantándose al patinazo de Muñoz en una entrevista que se publicó unas horas después, pero que se grabó antes de la convocatoria de elecciones.

Porque el discurso cambia cuando se está en campaña y cuando no. Feijóo intenta ahora defender el sistema actual, a pesar de sus carencias. "Voy a revalorizar las pensiones a la gente que las está cobrando. Sí, la respuesta es sí. Sé que tienen un déficit enorme", dijo el líder 'popular' este martes.

Pero lo más importante es que las palabras de Muñoz son casi idénticas a las del portavoz económico de Vox. Esas de las que, a priori, el PP quiso alejarse. "Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de pensiones", afirmó José María Figaredo.

Abascal —y ahora parece que también Feijóo— vio peligrar unos diez millones de votos de los pensionistas y pocas horas después salió a desmentirle. "Jamás Vox ha hablado de privatizar las pensiones", aseguró el líder del partido de extrema derecha.

Y tras tirar del comodín de culpar al Gobierno, el PP le ha copiado la estrategia para pasar de puntillas por esta polémica y ahora asegura que "siempre" han votado a favor de subir las pensiones. Todo por perder el menor número de votos posibles en una convocatoria electoral que se espera reñida.

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