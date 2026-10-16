Juanma Lamet considera que Montse Mínguez deja la política "para no dinamitar la campaña" del PSOE

Así se ha pronunciado el periodista de 'El Mundo' este viernes en Más Vale Tarde tras conocerse la salida de la hasta portavoz del PSOE, la cual se ha visto increpada por la actividad inmobiliaria de su pareja.

El periodista de 'El Mundo' Juanma Lamet lo tiene claro: la hasta ahora portavoz del PSOE, Montse Mínguez, dimite "para no dinamitar la campaña de su partido". Así se ha pronunciado este viernes en Más Vale Tarde tras conocerse la salida de la política de la socialista tras la polémica por la actividad empresarial de su pareja.

El debate en la mesa del programa versaba sobre si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habría tenido que hacer lo mismo, tras conocerse que su pareja estaba siendo investigada por fraude fiscal.

En este sentido, Lamet dice que la 'popular' "por supuesto hizo mal en defender a su pareja desde un atril institucional", aunque admite que si "eso le ocurre en plena campaña electoral otro gallo habría cantado".

No obstante, el periodista zanja el asunto asegurando que "ninguna de las dos tiene que dimitir por lo que hagan sus parejas" y que "Montse Mínguez no dimite porque lo que ha hecho su pareja es tan grave que no puede seguir en la política", sino que lo hace "para no dinamitar la campaña de su partido".

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