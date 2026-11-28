Varios servicios de emergencia trasladan a los migrantes, en el Puerto de La Restinga, a 27 de noviembre de 2026, en El Hierro,.

Los detalles Este cayuco, que ha protagonizado la última tragedia de la Ruta Canaria, se quedó a la deriva a unos 72 kilómetros al sur de la isla. El ministro Ángel Víctor Torres ha lamentado la tragedia: "No suben por diversión a un cayuco, lo hacen por desesperación".

Catorce personas perdieron la vida en un cayuco remolcado por la Guardia Civil hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro, tras quedar a la deriva a 72 kilómetros de la isla. El cayuco, que salió de Gambia hace diez días, sufrió una tragedia en la Ruta Canaria, con ocupantes muriendo de sed. Se rescataron 90 personas de Senegal, Gambia y Mali; seis fueron evacuadas en estado grave. Ángel Víctor Torres lamentó las 14 muertes, destacando la desesperación de los migrantes. Paralelamente, las autoridades de Gambia interceptaron a 203 personas intentando migrar irregularmente, con apoyo de la Policía Nacional española.

Catorce personas fallecían en un cayuco que fue remolcado por una patrullera de la Guardia Civil hasta el puerto de La Restinga, en la isla canaria de El Hierro, la madrugada del viernes, 27 de noviembre.

Este cayuco, que ha protagonizado la última tragedia de la Ruta Canaria, se quedó a la deriva a unos 72 kilómetros al sur de la isla, con sus ocupantes muriendo de sed tras diez días en el mar, como probaron los cuadros de deshidratación que presentaban al llegar a tierra los supervivientes.

El cayuco había salido de Gambia hace diez días y durante la jornada del viernes fueron rescatadas con vida 90 personas a bordo, originarias de Senegal, Gambia y Mali. Cinco hombres y una mujer fueron evacuados en estado grave en helicóptero al Hospital de El Hierro y otras 84 personas siguieron hasta el puerto de La Restinga con una embarcación de Salvamento Marítimo, entre ellas tres mujeres y tres menores.

Ocho de las personas que desembarcaron necesitaron asistencia médica por cuadros de deshidratación severa (uno) o moderada (siete), sumada a hipotermia, unos problemas que revelan la situación que vivieron durante la travesía.

Entre las seis personas que tuvieron que ser evacuadas previamente en altamar, una de ellas presentaba un cuadro de shock y otra tenía una fractura abierta, tal como señalaron a EFE fuentes de los servicios de emergencias.

Torres lamenta los fallecidos del cayuco de El Hierro

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha trasladado este sábado su pésame por las 14 personas migrantes fallecidas en el cayuco llegado a la isla de El Hierro: "No suben por diversión a una patera o cayuco: lo hacen por desesperación".

De este modo, el ministro ha lamentado que las previsiones sobre el suceso terminaran siendo "más dramáticas", tras confirmarse durante la pasada noche la cifra final de 14 víctimas mortales frente a la estimación inicial de entre 10 y 12 fallecidos.

Las autoridades de Gambia interceptaron a 203 personas

Las autoridades de Gambia interceptaron a 203 personas que pretendían "migrar de forma irregular" en las localidades de Sotokoi y Faraba Sutu, en la región costera de West Coast, con el apoyo de la Policía Nacional de España, según ha informado el Departamento de Inmigración gambiano (GID, en inglés).

"Los grupos interceptados están compuestos por 108 gambianos, 92 senegaleses, dos malienses y un ciudadano de Guinea-Bisáu", dijo el GID en un comunicado publicado a última hora del viernes, tras una operación realizada ese mismo día. De ellos, 177 son adultos (139 hombres y 38 mujeres) y los otros 26 son menores de edad (19 niños y siete niñas).

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