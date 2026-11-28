¿Qué está pasando? La Región de Murcia ha presentado un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para pedir medidas cautelarísimas y evitar su llegada. Los 'populares' alertan del "riesgo medioambiental" y los pescadores comparan al barco con "una bomba".

La polémica por el remolque del buque Med Emre, naufragado en Ibiza y dirigido al puerto de Cartagena, sigue en aumento. El Gobierno de Murcia ha presentado un recurso para evitar su llegada, alegando que el buque, que transporta 7.000 toneladas de gasóleo, representa un "peligro potencial". A pesar de las medidas de seguridad anunciadas por el Ministerio de Transportes, que asegura que Cartagena es el único puerto seguro, el presidente murciano, Fernando López Miras, y la alcaldesa Noelia Arroyo expresan su preocupación por el riesgo medioambiental. Bartolomé Navarro, líder de los pescadores, advierte del peligro para los caladeros. Mientras tanto, el PSOE critica al gobierno regional por su súbita preocupación ambiental en vísperas electorales.

Sigue la polémica por el buque Med Emre. Por el remolque de un navío naufragado en Ibiza y que se dirige al puerto de Cartagena. A la dársena de Escombreras de los mares cartaginenses. Tras presentar el Gobierno de Murcia un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para pedir medidas cautelarísimas y evitar su llegada, Delegación de Gobierno ha insistido en que es una "decisión estrictamente técnica" y que no hay otra opción.

Así lo han indicado también fuentes del Ministerio de Transportes, que inciden en que es el "único puerto seguro que reúne las condiciones de profundidad, espacio para la operación y seguridad necesarias".

Además, han explicado que el remolque del buque, que lleva 7.000 toneladas de gasóleo, se realizará a una muy baja velocidad de entre uno y dos nudos extremando todas las precauciones.

En la información que han otorgado han informado de que "no se detecta contaminación" en la ruta de remolque y que "se está monitorizando una mancha de combustible ya envejecido en la zona de zozobra, de 5 x 0,5 millas, de baja intensidad".

"Un peligro potencial"

Nada parece haber convencido al Gobierno de Murcia, presidido por el 'popular' Fernando López Miras, y a la alcaldesa Noelia Arroyo, también de la formación de Génova. "El buque con ocho millones de litros de gasoil que se dirige al puerto de Cartagena es un peligro potencial", ha esgrimido el máximo representante de la región murciana.

"No existe ningún informe técnico que garantice que no hay un riesgo medioambiental. Si se produjera una catástrofe, el único responsable será el Gobierno de España", ha apuntado.

Por su parte, la primera edil se ha unido al recurso presentado por el presidente "para que se paralice el traslado ante la falta de garantías y se busquen alternativas".

"Nuestros pescadores alertan del riesgo medioambiental del traslado del petrolero para lo caladeros y los empresarios alertan de las consecuencias económicas y logísticas para el puerto de Escombreras. Compartimos su rechazo y preocupación por el riesgo de una catástrofe natural", ha expresado.

"El barco es una bomba"

En ese sentido, Bartolomé Navarro, patrón mayor de la cofradía de pescadores de Cartagena, dice que el barco "es una bomba": "Peligran los caladeros. Hay muchos que vivimos de la pesca".

"La mar es valiosísima. No quiero pensar que hagan la maniobra en Cartagena y el casco se parta con el gasoil. Una pregunta que hago, ¿si ese buque no reúne las condiciones por qué no se lo llevan a Marruecos?", ha cuestionado.

El PSOE responde

Carmina Fernández, portavoz del grupo socialista en Murcia, ha compartido un mensaje en X en el que afirma que "a López Miras se le ha despertado la conciencia ambiental justo el día antes de las elecciones".

"El balance de 31 años de gobiernos del PP es el de niños con plomo en sangre, un Mar Menor destrozado, un macropuerto que amenaza espacios protegidos y recortes en Sierra Espuña para un rally", ha afirmado.

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