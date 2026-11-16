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Guerra en Irán en directo | Los ataques en el estrecho de Ormuz no cesan

Este nuevo incidente se suma a los registrados durante el fin de semana en la zona. Teherán mantiene declarado el cierre del estrecho de Ormuz.

Petrolero en llamas en Ormuz Petrolero en llamas en OrmuzlaSexta

Irán informa del incendio de otro petrolero tras chocar con una mina naval al este del estrecho de Ormuz

La Armada de Irán ha informado de que un petrolero ha sufrido un incendio tras impactar contra una mina naval al este del estrecho de Ormuz cuando navegaba con los sistemas de navegación apagados y sin autorización de las fuerzas iraníes.

Según un comunicado difundido por la oficina de relaciones públicas de la Armada iraní, el buque infractor transitaba por una "zona restringida" al este de este estratégico paso marítimo en el momento de la detonación.

"El resultado de cualquier movimiento ilegal, sin coordinación con las Fuerzas Armadas y contra las regulaciones, es encontrarse con minas e incendios", ha advertido la Armada de la República Islámica en su nota.

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