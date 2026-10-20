El 'Perro Sanxe', la "máquina del fango" o cómo Pedro Sánchez utiliza la estrategia electoral del 'underdog'

Los detalles La técnica funcionó en los comicios anteriores. Sánchez iba perdiendo, pero ganó; instauró la idea de que el ataque era excesivo; y desactivó el insulto contra él.

Los "martes sociales" ya son una realidad en la precampaña de las elecciones generales del 29N. Recuerdan, no obstante, a esos "viernes sociales" que permitieron ganar a Pedro Sánchez en los comicios anteriores. Si bien la victoria no daba los apoyos suficientes y se tuvieron que repetir, lo cierto es que así el Gobierno quiere posicionarse como la alternativa a los "sacrificios" de los que habla el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo.

No obstante, esta no es la única estrategia política que ha puesto el PSOE en marcha en las últimas 24 horas. En concreto, según ha explicado el politólogo Pablo Simón este martes en Al Rojo Vivo, se está viendo la conocida como 'underdog'. Precisamente, la misma que los socialistas ya probaron hace tres años con aquel 'Perro Sanxe'. Ahora, parece volver a ser el "perro" en la chistera de Sánchez para permanecer en la Moncloa.

Entonces, el recurso funcionó por varias razones. Primero, porque Sánchez iba perdiendo en las elecciones; segundo, porque mediante esta logró instaurar la idea de que el ataque era excesivo; y tercero, demostró que no le molestaba, por lo que desactivó el insulto contra él.

Tres días antes de las elecciones, la imagen de Sánchez junto a un perro multiplicó el alcance de la estrategia, confirmando que funcionaba. Tanto que luego convirtieron el 'Perro Sanxe' en uno de los "lemas" de su campaña, hasta el punto de hacerse unas chapas, que se empezaron a usar en los mítines de campaña, logrando movilizar a su electorado.

Ahora bien, Sánchez también utilizó el 'underdog' cuando pidió cinco días para pensar si continuaba o no como presidente del Gobierno. Durante esos días de reflexión, logró que el debate cambiara, pues se dejó de hablar de la apertura de diligencia a Begoña Gómez y comenzó a debatirse cómo tratar a la mujer de un presidente.

Con el debate humano puesto sobre la mesa, Sánchez se presentaba como una persona perseguida. De hecho, que dijese que se quedaba fue interpretado como una victoria. Otro ejemplo de 'underdog' en el que el presidente resistía, pese a la presión, porque sí, el político perseguido que está en inferioridad ante los ataques no se rinde.

Entonces, crea un nuevo término: "la máquina del fango". Una forma de explicar la campaña de acoso y derribo contra él y su familia. En este caso, la técnica lo que hace es introducir un nuevo término que plasma su idea de que está siendo perseguido. De esta manera, se desplaza la atención sobre las acusaciones a sus familiares, y se defiende que todo responde a un problema mayor: una lucha entre bloques políticos, en el que la derecha ataca porque es de izquierdas.

En definitiva, queda claro que Sánchez conoce la técnica 'underdog' y, como apunta Pablo Simón, podría ponerla de nuevo en marcha.

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