Todo por un voto: los partidos tiran de bailes, IA o redes en la precampaña electoral

Los detalles Desde los pasos prohibidos de Pedro Sánchez a las presentaciones como si fueran futbolistas del PP, las formaciones lo están dando todo para conseguir el voto de la ciudadanía.

En el segundo fin de semana de precampaña, los partidos políticos están utilizando todas las estrategias posibles para captar votos. Desde declaraciones de amor y bailes hasta el uso de la Inteligencia Artificial y las redes sociales, la precampaña está generando imágenes sorprendentes. Pedro Sánchez y María Jesús Montero del PSOE, así como Míriam Nogueras de Junts, han protagonizado momentos destacados. El PP, por su parte, utiliza la IA para crear narrativas como un romance ficticio entre Ábalos y Sánchez. Las redes sociales juegan un papel crucial en esta campaña, comparándose incluso con un partido de fútbol, donde los candidatos son presentados como estrellas del equipo.

Segundo fin de semana de precampaña y si algo está quedando claro es que los partidos políticos apuestan todo por un voto. Ya sea mediante declaraciones de amor, bailes, el uso de la Inteligencia Artificial o abusando de las redes sociales, la precampaña ya está dejando multitud de imágenes que analizar desde todos los ángulos.

Porque hay quien podría pensar que lo ha visto todo, pero siempre quedan pasos por sacar. Como los prohibidos que se les vieron a Pedro Sánchez y María Jesús Montero en el último acto del PSOE o a Míriam Nogueras en el de Junts.

Digamos que los políticos no dejan de sorprendernos. Se nota que están dispuestos a todo por conseguir votos. Y quien no se atreve a bailar, como en Frente Amplio, pues tira de redes y de gatitos para que sean ellos los que bailen.

Mientras tanto, el PP no se arranca a bailar tanto. Pero sobre los besos apasionados sí hacen campaña... a su manera. Con esa IA a la que tanto han cogido el gusto aprovechan para resucitar a Ábalos y traerlo a la campaña mediante un romance en estado puro con Pedro Sánchez.

Para el PSOE es la 'Fuerza del Amor', aunque desde la oposición prefieren otros eslóganes como 'Fuerza de la de Delincuencia'. Incluso tiran de ironía para volver a sacar a Ábalos con un tema como la vivienda.

En gran parte, este año las elecciones se juegan en las redes. Porque hay quien lo ve como un partido de fútbol. Como el PP, que presenta a sus candidatos como a sus mejores delanteros y otros que sugieren nuevas equipaciones para cada partido.

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