Abascal tiende la mano a Feijóo para ir en listas conjuntas al Senado tras el acuerdo PSOE-Frente Amplio: "Vox tiene voluntad de entendimiento"

¿Qué ha dicho? El líder de Vox intenta utilizar las protestas violentas en Francia para justificar un pacto más que probable con el PP para ir juntos en el Senado. Abascal asegura que las banderas que se ven allí son las mismas que las de "los amigos de Sánchez y de la izquierda islamista".

Santiago Abascal, líder de Vox, ha propuesto al Partido Popular (PP) un "entendimiento" en el Senado para contrarrestar el acuerdo entre PSOE y Frente Amplio. Abascal critica que la alianza de Sánchez con la extrema izquierda exige sacrificios a la oposición y sugiere proteger al Senado de estos acuerdos. También acusa a Sánchez de intentar manipular las elecciones, instando a una respuesta masiva en las urnas. Durante el fin de semana, se discutió la posibilidad de que Vox no se presente en algunas provincias para favorecer al PP. Por su parte, el PP, representado por Feijóo y Alicia García, critica la coalición del PSOE con múltiples partidos, calificándola de "coalición de perdedores". El acuerdo entre PSOE y Frente Amplio, denominado "Senado de Progreso", incluye a varias fuerzas progresistas y fue anunciado como un acuerdo "histórico".

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tendido la mano al Partido Popular (PP) para llegar a algún tipo de "entendimiento" en el Senado con el que responder al acuerdo que cerraron PSOE y Frente Amplio la semana pasada. En una comparecencia desde la sede de la formación de extrema derecha, Abascal ha afirmado que "no es el momento de pedir más sacrificios a los españoles".

"Hay que sacrificar las políticas que nos han traído hasta aquí y hay que recuperar las instituciones para el pueblo español", defiende Abascal, que afirma que "la alianza de Sánchez con la extrema izquierda exige sacrificios a los partidos de la oposición", aludiendo a ese acuerdo en el Senado.

Para Abascal, hay que llegar a "algún entendimiento que proteja al Senado de los acuerdos que Sánchez ha alcanzado con la extrema izquierda". En su comparecencia, que apenas ha superado los dos minutos, Abascal ha llegado a asegurar que Sánchez "pretende robar estas elecciones". "No será la primera vez que manipula un proceso electoral y la única manera de evitarlo en esta ocasión es con una respuesta masiva en las urnas por parte de la inmensa mayoría de los españoles", ha defendido.

Aludiendo a la situación que se vive en Francia, Abascal ha asegurado que "los aliados de Sánchez" en Francia están "incendiando las calles, destruyendo edificios y monumentos emblemáticos, y atacando a comercios y a ciudadanos con una extrema violencia"."Llevan las mismas banderas que Sánchez y Sánchez en España pretende abrirle las puertas a esas milicias en nuestras calles. Y ya se las ha abierto en las instituciones. En Ceuta, en Melilla y en muchas ciudades de España, especialmente en Cataluña", opina.

Durante el fin de semana se ha puesto sobre la mesa renunciar a presentarse en algunas provincias para optimizar el voto de la derecha en torno al PP. A esta posibilidad se podría sumar otra, en forma de una eventual incorporación de candidatos de Vox a las listas del PP, aunque Abascal no ha ofrecido detalles sobre ninguna de estas opciones.

Para Alberto Núñez Feijóo, la creación de la alianza Senado de Progreso entre Frente Amplio y PSOE para incurrir a las elecciones del 29N a la Cámara Alta es una "coalición de desesperados". El 'popular' no ha dudado en continuar su oposición y campaña de crítica tras crítica contra los miembros del actual Gobierno.

Feijóo ha asegurado que el hecho de que los socialistas hayan "diluido sus siglas" con una veintena de formaciones demuestra que es "una hipocresía más" afirmar que están en disposición de ganar los comicios. "Ahora los españoles tienen ante sí la alternativa de Sánchez, Colau e Irene", ha apostillado el dirigente del PP, que considera que las cosas "se van clarificando".

La actual portavoz de los 'populares' en el Senado, Alicia García, ha descartado que la coalición "de perdedores", aludiendo a la formada por PSOE y Frente Amplio, pueda llegar a arrebatarle la mayoría absoluta al PP en la Cámara Alta. Para García, esta ha sido "la última maniobra del PSOE", organizar "una coalición de desesperados; muy desesperados tienen que estar, y muy convencidos de que no van a ganar, para montar una coalición de perdedores", y ha sentenciado: "Se huele el miedo".

El acuerdo entre PSOE y Frente Amplio

A última hora del pasado viernes, PSOE y el Frente Amplio anunciaron un acuerdo por el que concurrirán al Senado en una lista conjunta y bajo una única papeleta con el nombre Senado de Progreso de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Tanto los socialistas como el Frente Amplio calificaron de "histórico" este acuerdo, que dieron a conocer justo antes de la medianoche del viernes, cuando expiraba el plazo para comunicar las coaliciones que concurren a los comicios.

"Desde Senadoras y Senadores por la Democracia celebramos el acuerdo nacional que hoy presentamos y que hacemos nuestro: listas unitarias de las fuerzas de progreso al Senado, bajo la denominación Senado de Progreso, entre el PSOE, IU, Movimiento SUMAR, Compromís, Más Madrid, Chunta Aragonesista y Batzarre que han atendido el clamor de la sociedad civil para alcanzar este acuerdo", anunciaron.

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