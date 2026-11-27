Manuela Carmena conversa con Iñaki López y, en este vídeo, explica los motivos detrás de su firma en el manifiesto de apoyo a Frente Amplio. Afirma que fue Tania Sánchez quien le convenció y que Colau "es una buena persona".

Junto a otras personalidades de la izquierda, Manuela Carmena firmaba un manifiesto en el que pedía el voto a favor de Ada Colau y Frente Amplio.

En su visita a Más Vale Tarde, la exalcaldesa de Madrid explica que todo parte de una llamada con Tania Sánchez: "Me pareció muy razonable lo que me dijo, porque en este momento la sociedad nos pide a las personas que hemos gobernado que demos nuestra opinión, porque eso es un elemento más para que ellos tengan una capacidad profunda y bien formada de decisión", comenta.

Esto convenció a Carmena, que ante las críticas de Podemos, recuerda que nunca formó parte de esa formación y que los argumentos de Ione Belarra "no tiene mucho que ver con la realidad".

En su caso, lo que le llevó a firmar el manifiesto es que "en Madrid la gente no conoce mucho a Ada (Colau)", una persona que según ella es "muy inteligente, tiene un discurso muy interesante y muy claro y sabe gestionar".

Además, destaca de Colau que "es una buena persona" y defiende que "las buenas personas tienen que estar en política" en un momento donde "estamos viviendo unas manifestaciones de crueldad, de falta de empatía y falta de respeto a los derechos humanos".

Por ello, reivindica los derechos humanos como consecuencia de la "empatía" y un "instrumento de progreso": "Esas personas que vienen de África, que vienen a punto de morir, que dan a luz en el barco, que nos están pidiendo unas manos para ayudarles, cómo nos vamos a negar".

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