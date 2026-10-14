hacia el 29N
Ada Colau afea "contradicciones" en el acuerdo ERC-Podemos mientras insiste en llamar a la unión de izquierdas: "Hay que sacarlo adelante"
Los detalles La candidata a la presidencia del Gobierno por Frente Amplio ha asegurado que es "optimista" sobre un acuerdo de las izquierdas: "Tenemos que persistir en llegar a un acuerdo, aunque no lo estemos haciendo todo lo bien que deberíamos".
Resumen IA supervisado
Ada Colau, candidata a la presidencia por Frente Amplio, criticó las "contradicciones" en el acuerdo entre ERC y Podemos para las elecciones del 29 de noviembre, llamando a la unión de las izquierdas. En El Intermedio, Colau afirmó que el problema no es de estrategia ni de programa, sino de organización, y advirtió sobre el riesgo del fascismo en España. Destacó la necesidad de una candidatura única y expresó su disposición a ceder su candidatura si se logra consenso. Además, cuestionó el acuerdo entre ERC y Podemos, calificándolo de "desconcertante", y mostró optimismo sobre un eventual acuerdo entre las izquierdas.
* Resumen supervisado por periodistas.
La candidata a la presidencia del Gobierno por Frente Amplio, Ada Colau, ha afeado lo que ha calificado de "contradicciones" en el acuerdo entre ERC y Podemos de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre mientras ha insistido en llamar a la unión de las izquierdas. "Hay que sacarlo adelante", ha reseñado.
La exalcaldesa de Barcelona se ha pronunciado así este miércoles en una entrevista en El Intermedio, donde ha dicho, sobre por qué es tan difícil un acuerdo a la izquierda del PSOE, que el problema "de estrategia seguro que no es", y de programa "es imposible". "El contexto es muy claro", ha dicho, y ha apuntado que "estamos enfrentando la posibilidad de que el fascismo llegue a España, como ha llegado con la ola reaccionaria a muchos otros países".
Frente a esto, ha dicho que "tenemos una izquierda plural", pero que "evidentemente debe organizarse porque lo está pidiendo la gente como un clamor con una candidatura única". "Ese es el objetivo y la causa común", ha señalado agregando "que por eso no se entiende que todas las formaciones políticas no se pongan a trabajar por ese objetivo común".
Así, descartada la estrategia y el programa, ha contestado a si es un problema de egos. "Es normal y es legítimo que en una democracia haya varios partidos y que esos partidos quieran tener su representación en unas listas electorales. Hasta ahí entra dentro de la normalidad y cada vez que hay elecciones hay negociaciones, hay coaliciones y hacen ese tipo de negociación", ha dicho.
Tras esto, sin embargo, ha reconocido que "lo que pasa es que esta vez estamos viendo que está costando demasiado y eso no tiene explicación". "Sinceramente, no tiene explicación", ha repetido.
"Si realmente nos creemos que ahora mismo tenemos una responsabilidad histórica, que es conseguir una candidatura única, todas las personas y todas las siglas nos tenemos que poner al servicio de esa causa colectiva. Y empiezo por mí", ha expresado.
Así, ha insistido en lo que ya dijo la mañana de este miércoles tras apuntar que "hay gente que se ha escandalizado" por sus declaraciones. "Si en las negociaciones que se amplían con otras formaciones políticas, en algún momento, llegaran a la conclusión de que es el consenso que otra persona puede encabezar mejor y ser mejor candidato a la presidencia, no tendría ninguna duda en poner a disposición este encargo y ponerme al lado de quien sea la persona que reúna más consenso", ha asegurado.
Tras esto, ha repetido la consigna de que "todos somos necesarias y hay sitio para todas". "Hay sitios en las listas suficientes para que todo el mundo vaya y pongámonos al servicio de ello. Y yo la primera, pongámonos al servicio de ello", ha dicho.
Un acuerdo entre ERC y Podemos con "varios aspectos desconcertantes"
Colau ha afirmado que el acuerdo entre ERC y Podemos tiene " varios aspectos desconcertantes". "Uno es que no sirve para construir una candidatura unitaria a la que sumar otras fuerzas", ha manifestado. Y, en cuanto a la otra, ha dicho que "es que habían insistido mucho en Podemos en que la calve de todo pasaba por unas primarias, pero su principal bandera no ha pasado por ningunas primarias", ha dicho, señalando que ahí hay una "contradicción".
Sobre Gabriel Rufián, ha apuntado que cuando dijo que se quedaba en Cataluña y que solo se presentaba por ERC "eso desilusiona a muchísima gente". "Esa ha sido una primera dificultad que creo que hemos tenido", ha agregado.
Además, ha destacado que no entiende ese acuerdo entre ERC y Podemos:" Yo no lo entiendo. Si me lo pregunta a mí, no lo entiendo. Lo respeto porque cada uno puede hacer los acuerdos que quiera, faltaría más. Y sobre todo, lo que quiero es mirar más allá y ver que estamos a tiempo".
Así, ha reseñado que lo que "ha parecido desde fuera es que [Rufián] ha dudado en dar el paso en liderar el especio estatal y que finalmente no se ha atrevido". "Sea por el motivo que sea, es legítimo y hay que respetarlo, pero la causa colectiva es el mandato que tenemos de la ciudadanía sigue ahí, y hay que dar la cara y sacarlo adelante", ha afirmado.
Colau ha asegurado que es "optimista" sobre un acuerdo de las izquierdas. "Tenemos que persistir en llegar a un acuerdo, aunque no lo estemos haciendo todo lo bien que deberíamos, y hablo colectivamente, pero el objetivo que tenemos por delante es lo más importantes", ha asegurado.
Así, ha agregado: "Soy optimista, creo que se puede llegar a un acuerdo y sé que lo hemos hecho en otras ocasiones". "Quiero pensar que efectivamente la responsabilidad colectiva va a llegar y se va a conseguir acordar esa candidatura única", ha destacado.
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