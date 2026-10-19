El PSOE recurre al amor como palanca de campaña: la vieja estrategia que ya usó Kirchner

El contexto El beso de Pedro Sánchez y Begoña Gómez durante el Comité Federal del PSOE este sábado ha dejado un nuevo mensaje de cara a las elecciones generales del 29N.

El beso de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el Comité Federal del PSOE ha introducido el amor como mensaje en su campaña, una estrategia clásica que apela a emociones como el amor o el odio. Esta táctica ha sido utilizada anteriormente por figuras como Cristina Fernández de Kirchner. Sánchez, al declarar "te quiero" ante su audiencia, busca movilizar al electorado apelando a la unidad y fortaleza del partido. Con el eslogan 'La fuerza del amor', el PSOE intenta captar votantes, mientras la oposición, liderada por Isabel Díaz Ayuso, critica este enfoque comparándolo con estrategias de figuras internacionales como Nicolás Maduro.

El beso de Pedro Sánchez y Begoña Gómez durante el Comité Federal del PSOE este sábado ha dejado un nuevo mensaje en la campaña: el amor. Puede parecer novedosa, pero se trata de la estrategia de campaña más vieja de la historia, puesto que lo que siempre funciona es o el amor o el odio. Prueba de su uso es que se ha visto en infinidad de ejemplos como la argentina Cristina Fernández de Kirchner, cuando se presentó con su marido ya muerto.

"Nos han intentado quebrar de todas las maneras y han logrado justo lo contrario; hoy estamos más unidos y somos más fuertes que nunca (...) Que lo escuchen alto y claro: te quiero", clamaba el secretario general de los socialistas ante un auditorio repleto. Y es que en tiempos de mitin los partidos políticos y sus candidatos juegan también la carta de las emociones.

Con esa imagen, el PSOE, de forma intencionada, mete de lleno en precampaña a Begoña Gómez, convertido en uno de sus nuevos activos electorales. "Saben tocar esa tecla emocional que moviliza al electorado. Las historias de amor y odio son lo que más engancha a las audiencias hoy en día", explica en este sentido el politólogo Toni Aira.

Precisamente por eso, en las últimas horas, el PSOE ha recurrido al eslogan de 'La fuerza del amor'. De esta manera, quieren captar y movilizar a su electorado. Algo a lo que Aira añade: "Si el líder tiene un referente que es su amor, ese amor se contagia a sus seguidores. Y si ese amor es perseguido por los adversarios, aún moviliza más"

Se trata de una fórmula, una estrategia, prácticamente idéntica a la utilizada en 2011 por la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ella también recurrió a "la fuerza del amor", aunque lo cierto es que la situación era diferente, ya que su marido había fallecido casi un año antes. El argumento era "la necesidad de honrar la memoria de él".

Una política de los sentimientos que ahora, 15 años después, Sánchez recupera y, como no podía ser de otra forma, de la que la oposición se mofa. "Él va del enamorado de España. Baila como Maduro. Solo le queda ponerse un chándal", aseguraba la presidenta de la Comunidad de Madrid, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso. Ella, además, recurre al comodín de Venezuela para cuestionar cada paso, cada baile, de Sánchez.

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