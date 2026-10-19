Alberto Garzón asegura que la izquierda "da por hecho que gobernará la derecha": "Cuando renuncias a la unidad, estás tirando la toalla"

El exministro de Consumo asegura en Más Vale Tarde que "alguien no se ha tomado en serio el problema que tenemos delante, que es la posibilidad de que tengamos a la derecha y la extrema derecha de este país gobernando".

El plazo para que la izquierda a la izquierda del PSOE alcanzara un acuerdo electoral concluyó sin éxito, lo que llevará a Frente Amplio y Podemos a concurrir por separado el 29-N. Alberto Garzón, exlíder de Izquierda Unida, lamenta esta situación y la atribuye a "cuestiones personales" y un derrotismo instalado antes de la campaña. Garzón insiste en que la unidad es clave para evitar que gobiernen la derecha y extrema derecha, y sugiere una campaña que movilice al electorado. Critica que las disputas internas desvíen la atención de problemas serios como las pensiones y la sanidad pública.

Tras meses de incertidumbre, el plazo para que la izquierda a la izquierda del PSOE llegase a un acuerdo para concurrir a las elecciones generales bajo unas mismas siglas concluyó, sin éxito, el pasado viernes 16 de octubre. De esta forma, Frente Amplio y Podemos irán por separado a las urnas el próximo 29-N, algo que Alberto Garzón, exlíder de Izquierda Unida y exministro de Consumo, define como "una pena".

El que fuera impulsor en 2016 de la coalición entre IU y Podemos asegura que "si te tiras cinco años con hostilidades manifiestas, es difícil reconciliar todo eso en la última semana", lo que imposibilita un acuerdo que "era una de las condiciones importantes para que la izquierda tenga una oportunidad en estas elecciones generales".

Garzón achaca esta falta de acuerdo entre las fuerzas progresistas a dos factores: las "cuestiones personales" y el derrotismo que, sostiene, ya se ha instaurado en las formaciones de izquierdas antes de la campaña electoral. "Cuando renuncias a la unidad, estás tirando la toalla y das por hecho que van a gobernar la derecha y la extrema derecha, así que tú construyes tu trinchera y te pones ahí", expone el exministro en Más Vale Tarde.

No obstante, el exlíder de IU no da por perdidas las elecciones para la izquierda, aunque, para ello, aclara que es fundamental tanto movilizar al electorado como hacer una campaña similar a la que permitió a Sánchez revalidar el Gobierno en las últimas generales contra todo pronóstico.

"Una de las condiciones para ello es concentrar el voto para que, primero, el Partido Socialista resista, y después, que el espacio heredero de Sumar, el Frente Amplio, alcance unos niveles muy similares a los del 2023", argumenta Alberto Garzón.

Al ser preguntado por Iñaki López por las tensiones entre los dirigentes de la izquierda y las disputas por los puestos en lugar de por los programas políticos, Garzón califica ese fenómeno como "un síntoma de que realmente no se está tomando en serio el problema que tenemos delante, que es la posibilidad de que tengamos a la derecha y la extrema derecha de este país gobernando y decidiendo qué pasa con las pensiones, los salarios, la educación y la sanidad pública". "Alguien no se lo ha tomado en serio", ha zanjado un Alberto Garzón que se muestra enormemente disgustado con la desunión de los partidos a la izquierda del PSOE.

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