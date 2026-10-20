Sánchez apela al voto útil ante la división de los partidos a su izquierda: "Todo al rojo"

Los detalles La estrategia del PSOE para estas elecciones generales pasa por pedir el voto útil en la izquierda para lograr que, al menos, en ese trasvase de votos que puede haber, acaben ganando en votos al PP.

Pedro Sánchez ha afirmado que en las próximas elecciones generales solo hay dos modelos de sociedad: uno que protege y otro que deja a la gente desamparada. Defiende que la mejor manera de salvaguardar los derechos sociales alcanzados en los últimos ocho años es votar por el PSOE. Sin embargo, desde la izquierda, voces como Tesh Sidi de Más Madrid-Sumar critican al PSOE por no ser lo suficientemente progresista durante la legislatura. A pesar de las críticas, los socialistas insisten en que el 29N pueden ser la lista más votada, aunque los analistas no ven clara su victoria.

Pedro Sánchez defiende que solo hay dos vías posibles de cara a estas elecciones generales. "Habrá muchas siglas, pero solo dos modelos de sociedad. Uno que protege y otro que deja a la gente a la intemperie", ha asegurado.

El presidente del Gobierno ha destacado que la mejor forma de proteger los derechos sociales que "se han logrado en estos ocho años" es apostar por el PSOE. "Todo al rojo", ha destacado.

A su izquierda, le parece poco creíble. "Ya sabemos que en campaña el PSOE juega a ser el Che Guevara de la izquierda, pero a los votantes progresistas no les va a engañar", ha asegurado Tesh Sidi, portavoz de Más Madrid-Sumar en el Congreso.

En concreto, le echan en cara que en la legislatura no haya apostado tanto, dicen, por esa tonalidad. "Si el PSOE fuera todo al rojo, esta legislatura hubiesen sido más valientes en materia de vivienda", ha destacado Alberto Ibáñez, diputado de Compromís-Sumar.

Los socialistas demuestran que ese llamamiento al voto útil no va a ser anecdótico, insistiendo en que el 29N pueden quedar primero. "Hasta la propia derecha cree que el PSOE va a ganar, que vamos a gobernar", ha indicado Sánchez.

Que gobiernen no aparece en el horizonte de los analistas electorales, aunque sí ven posible que los socialistas puedan ser la lista más votada. "Puede haber un voto útil que le favorezca a él y estar bastante cerca del PP. Dejo una carta abierta a que Feijóo tenga más votos que Sánchez", ha explicado Narciso Michavila, presidente de GAD3.

Los expertos creen que beneficia a los socialistas que a su izquierda no hayan tenido tiempo para organizarse.

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