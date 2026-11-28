Los detalles Según los registros de la caja negra, "se concluye que el tren mantuvo un comportamiento sin eventos destacables en sus sistemas hasta las 19,43:33,462 horas (Momento 0) no permitiendo asociar el origen del accidente a una avería previa del material rodante".

El análisis de los registros JRU del tren Iryo, involucrado en el accidente ferroviario de Adamuz donde murieron 46 personas y más de 150 resultaron heridas, indica que el descarrilamiento fue el evento inicial del siniestro. No se encontraron fallos previos en el tren que pudieran haber causado el accidente. El informe, elaborado tras la interpretación de los datos de las cajas negras, revela que las anomalías detectadas fueron consecuencia directa del descarrilamiento y la colisión posterior. La investigación judicial, que incluyó la apertura de las cajas negras en marzo, busca esclarecer las causas y factores contribuyentes del accidente.

Los registros JRU —caja negra— analizados del tren Iryo del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que el domingo 18 de enero murieron 46 personas y hubo más de 150 heridos, son "consistentes con un escenario en el que el descarrilamiento constituye el evento inicial desencadenante, mientras que la totalidad de las anomalías registradas con posterioridad corresponden a efectos derivados del descarrilamiento y de la posterior colisión, sin que exista evidencia en los datos analizados de fallos previos del vehículo que puedan suponerse precursores del accidente".

Así se recoge en las conclusiones de los análisis de los datos contenidos en el registrador jurídico del tren, en un informe fechado el 21 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que el 12 de noviembre se practicó en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, Plaza número 2, que lleva la causa, la diligencia de interpretación de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los trenes siniestrados y en base a ello se ha emitido este informe.

Al respecto, del análisis de los datos y de los eventos registrados por el sistema TCMS del vehículo durante la realización del servicio Iryo 6189 el día 18 de enero de 2026, "se concluye que el tren mantuvo un comportamiento sin eventos destacables en sus sistemas hasta las 19,43:33,462 horas (Momento 0) no permitiendo asociar el origen del accidente a una avería previa del material rodante".

En este sentido, se remarca que "la localización del Momento 0 coincide con la zona donde tuvo lugar el accidente". A partir de ese instante, comenzaron a registrarse "de forma abrupta y prácticamente simultánea" alteraciones en múltiples sistemas del tren, comenzando por la alimentación de alta tensión y continuando con detección de averías en diversos sistemas --sensores de temperatura, equipos de puertas, sistemas de monitorización dinámica, sistemas auxiliares y equipos de comunicación--.

La coincidencia temporal y espacial entre el inicio de las alteraciones registradas y el punto del accidente permite concluir que "dichas anomalías son consecuencia directa del proceso de descarrilamiento y de la posterior colisión sufrida por el vehículo".

Asimismo, se señala que "la evolución cronológica de los eventos muestra una secuencia coherente con las solicitaciones mecánicas, eléctricas y funcionales compatibles con un descarrilamiento, observándose posteriormente detecciones de inestabilidad dinámica, perturbaciones en distintos equipos embarcados, aperturas de circuitos de potencia, fallos de sensores y degradación progresiva de diversos sistemas como resultado de la propia dinámica del accidente".

Fue descifrado en noviembre

En concreto, la jueza citó el día 12 de noviembre a técnicos de Iryo y Renfe, así como de otras empresas y los peritos judiciales, para la práctica de la diligencia de acceso, descifrado e interpretación en sede judicial de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los dos trenes, las cajas negras.

Según recoge la providencia, la jueza aclaró a la empresa Hasler Rail —fabricante de los equipos— que el informe técnico que deberá presentar en el plazo requerido por ser el fabricante de los registradores jurídicos —cajas negras— y proveedor de herramientas necesarias para el acceso, visualización y presentación de la información registrada, "deberá de ser descriptivo de las actuaciones realizadas durante la práctica de la diligencia y de los resultados obtenidos en el ámbito de sus competencias —asistencia en la carga y visualización de los registros, identificación y explicación técnica de las señales, configuración de vistas gráficas y cronología, comprobaciones propias del sistema de registro que resulten necesarias, etc.—".

También, precisó a los restantes técnicos intervinientes --salvo peritos judiciales-- que su informe "deberá de alcanzar la interpretación del comportamiento global de cada tren, correlación funcional de sus distintos subsistemas, determinación de posibles causas y factores contribuyentes del accidente y demás extremos que puedan plantearse durante la práctica de la diligencia que recaigan en el ámbito de sus competencias de interpretación".

Se abrió en marzo

Las dependencias de la entonces Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en Madrid acogieron el día 5 de marzo la apertura de las cajas negras de los dos trenes siniestrados, después de que el Tribunal de Instancia de Montoro autorizó el día 26 de febrero el acceso, extracción y análisis del contenido de las mismas, así como el acceso y extracción de los datos contenidos en las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo.

Así, la jueza autorizó el empleo de cualquier programa informático que verifique "la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés". El proceso de volcado, extracción y análisis se realizó en presencia de agentes de la Policía Judicial, que levantaron acta del procedimiento, "obteniendo evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos", conservando una copia en su poder para continuar con la investigación y haciendo entrega de otra copia de forma inmediata al órgano judicial.

Finalmente se optó por no trasladar el material a analizar a Montoro para evitar los riesgos que implicaría un posible desplazamiento de los equipos de grabación hasta dependencias judiciales de la localidad cordobesa.

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