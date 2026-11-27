Marc Márquez y Ducati han anunciado que que el piloto se retira de MotoGP después de la carrera de Valencia.

Marc Márquez ha anunciado por sorpresa su retirada de MotoGP. Lo ha hecho en la previa de los entrenamientos del Gran Premio de Valencia. Enseñando unos carteles a cámara, el piloto ha mostrado un mensaje anunciando su salida.

"Esta va a ser mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia", decían los carteles que ha mostrado.

Marc se proclamó campeón del mundo el pasado domingo en el Gran Premio de Valencia. Fue su décimo campeonato del mundo y el octavo en MotoGP, el segundo consecutivo con la Ducati.

Las especulaciones sobre su futuro estaban en el aire. Y aunque él dijo que seguiría compitiendo con Ducati y así lo manifestaron también sus jefes, ahora ha anunciado que se marcha de la categoría reina.

Ducati emitió un escueto comunicado: "Es oficial. Marc Márquez ha decidido retirarse de MotoGP y el GP de Valencia de 2026 será el fnal de su carrera deportiva como piloto profesional con el Ducati Lenovo".