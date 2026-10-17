Feijóo tacha de "coalición de desesperados" a la unión Frente Amplio-PSOE para el Senado: "Una hipocresía más".

¿Qué ha dicho? El líder del Partido Popular carga de nuevo contra los partidos de izquierda y asegura que "ahora los españoles tienen ante sí la alternativa de Sánchez, Colau e Irene": "Las cosas se van clarificando". Ambos partidos han creado la alianza Senado de Progreso para las listas en la Cámara Alta.

Alberto Núñez Feijóo ha calificado la alianza entre Frente Amplio y PSOE para las elecciones del 29N como una "coalición de desesperados". Durante su participación en el XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de la ONCE en Madrid, Feijóo criticó al Gobierno actual, afirmando que los socialistas han diluido sus siglas con múltiples formaciones, lo que considera una hipocresía. Según él, los españoles enfrentan la alternativa de Sánchez, Colau e Irene. Feijóo subraya la necesidad de un cambio de Gobierno y de forma de gobernar. Además, ironizó sobre el nombramiento de Rebeca Torró como portavoz socialista, deseando "muchos éxitos" y recordando casos de corrupción en el PSOE.

Para Alberto Núñez Feijóo la creación de la alianza Senado de Progreso entre Frente Amplio y PSOE para incurrir a las elecciones del 29N a la Cámara Alta es una "coalición de desesperados". El 'popular', que ha participado este sánado en XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de la ONCE en Madrid, no ha dudado en continuar su oposición y campaña de crítica tras crítica contra los miembros del actual Gobierno.

En su línea habitual, Feijóo ha asegurado que el hecho de que los socialistas hayan "diluido sus siglas" con una veintena de formaciones demuestra que es "una hipocresía más" afirmar que están en disposición de ganar los comicios. "Ahora los españoles tienen ante sí la alternativa de Sánchez, Colau e Irene", ha apostillado el dirigente del PP, que considera que las cosas "se van clarificando".

Por ello, ha señalado que ahora es "más necesario que nunca el cambio" y se ha comprometido a trabajar "hasta el final" para conseguirlo. También ha apuntado a que España, más allá de un cambio de Gobierno, necesita "un cambio en la forma de gobernar".

"Les deseo muchos éxitos"

Por otro lado, preguntado por el nombramiento de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, como nueva portavoz socialista tras la dimisión de Montse Mínguez por la polémica relacionada con la empresa inmobiliaria de su pareja, Feijóo ha ironizado con los nombramientos del partido.

"Les deseo muchos éxitos", ha señalado el líder del PP, quien ha afirmado que el PSOE "hace buenos fichajes" y ha recordado los casos de los exsecretarios de Organización socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que acabaron fuera del partido por su imputación judicial en diferentes casos de corrupción.