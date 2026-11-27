Los detalles El director español ha leído el poema 'No quiero' de la escritora Ángela Figuera Aymerich, y ha advertido de que el PP y Vox quieren derogar la Ley de Memoria.

Pedro Sánchez culminó la campaña electoral del 29N con un multitudinario evento del PSOE en Madrid, llenando la Caja Mágica, rebautizada como 'Caja Roja'. El acto, que contó con la participación del director Pedro Almodóvar, reunió a 13.000 personas, con algunas quedándose fuera. Entre los asistentes estuvieron Begoña Gómez y altos cargos del Gobierno. Almodóvar, ovacionado, leyó el poema 'No quiero' de Ángela Figuera Aymerich y alertó sobre la intención del PP y Vox de derogar la Ley de Memoria Democrática. Finalizó instando a la acción en las urnas.

Pedro Sánchez ha cerrado este viernes la campaña electoral para el 29N con un masivo acto del PSOE en Madrid. El partido ha llenado la Caja Mágica, que han rebautizado como 'Caja Roja', con un evento que ha tenido muchas sorpresas. Entre ellas, la participación del galardonado director Pedro Almodóvar.

Almodóvar ha salido al escenario entre los aplausos y vítores de las miles de personas que han presenciado el acto. Según el PSOE, en total han acudido 13.000 personas y ha habido quienes se han quedado fuera.

Entre los asistentes también han estado Begoña Gómez y la plana mayor del Gobierno como los ministros Óscar López, Margarita Robles, Sara Aagesen, Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska e Isabel Rodríguez; o el portavoz Patxi López.

Al iniciar su intervención, el director de cine ha asegurado que "esta imagen que formáis es algo que no voy a olvidar" y ha procedido a leer el poema titulado 'No quiero' de la escritora Ángela Figuera Aymerich, representante de la denominada "poesía desarraigada" de la primera generación de posguerra.

"No quiero / que haya frío en las casas, / que haya miedo en las calles, / que haya rabia en los ojos", dice el poema. Continúa diciendo que "No quiero amar en secreto, / llorar en secreto / cantar en secreto".

"No quiero / que me tapen la boca / cuando digo NO QUIERO…", concluye.

Avisa sobre la Ley de Memoria

Tras leer el texto, Almodóvar ha dado paso a Ángela Raya, nieta de José Raya Hurtado, un dirigente socialista fusilado por el franquismo en 1936. El artista ha contado la historia de José Raya y ha explicado que "fue posible encontrar los restos de su abuelo gracias a las políticas públicas".

En esta línea ha advertido que "el PP y Vox han anunciado su intención de derogar la Ley de Memoria Democrática". Por eso, ha sido claro: "Sabéis lo que tenemos que hacer el domingo", ha concluido.

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