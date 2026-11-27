Los detalles Las pensiones contributivas subirán previsiblemente un 3,5 % en 2027, una vez adelantado el dato de inflación de noviembre (4,1 %), que permite avanzar el cálculo de la revalorización para el año que viene.

Las pensiones contributivas y las de clases pasivas subirán en 2027 un 3,5% con la fórmula de revalorización recogida en la Ley de reforma de las pensiones en la que se tiene en cuenta, como referencia para determinar la subida de estas prestaciones, el IPC interanual promedio de doce meses (de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor).

Por su parte, las pensiones mínimas y no contributivas aumentarán entre un 8,8% y un 14,2% en 2027, mientras que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) subirá un 14,1%, según ha anunciado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el dato adelantado del IPC de noviembre (4,1%), con lo que es posible anticipar cuánto se revalorizarán las pensiones contributivas en 2027 haciendo la media de los doce meses anteriores, en este caso diciembre 2025-noviembre de 2026.

Tal y como ha confirmado el Ministerio de Inclusión, el cálculo obtenido es del 3,5%, con lo que las pensiones contributivas y las de clases pasivas del Estado subirán el próximo año en este porcentaje.

Según el Departamento que dirige Elma Saiz, este incremento del 3,5% supondrá, aproximadamente, 774,5 euros adicionales al año para la pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en 676 euros anuales.

La subida de las pensiones de 2027 beneficiará a los casi 9,6 millones de personas (4,82 millones de hombres y 4,76 millones de mujeres) que reciben 10,6 millones de pensiones contributivas, además de a los 722.400 pensionistas correspondientes al régimen de clases pasivas del Estado, que también verán cómo se revalorizan sus prestaciones con el mismo porcentaje.

Este año, las pensiones contributivas se revalorizaron un 2,7% porque la inflación media fue menor, mientras que en 2025 subieron un 2,8%, en 2024 aumentaron un 3,8% y en 2023 lo hicieron en un 8,5%.

En todo caso, habrá que esperar a conocer el dato definitivo del IPC de noviembre, que el INE publicará el próximo 15 de diciembre, para confirmar este porcentaje de subida de las pensiones para 2027.

Cuando este dato se conozca, el Gobierno aprobará un Real Decreto-ley para garantizar el incremento de las pensiones el mes de enero del próximo año. De momento, ya ha iniciado el procedimiento para que se tramite el Real Decreto, que supone su desarrollo normativo.

Desde la entrada en vigor de la Ley 20/2021, fruto del acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, las pensiones se actualizan cada año conforme a la subida de los precios para garantizar su poder adquisitivo, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Pensiones mínimas y no contributivas

Por su parte, Seguridad Social ha anunciado que la revalorización de las pensiones mínimas y de las no contributivas, incluido el IMV, se situará entre un 8,8% y un 14,2%, en función de su modalidad. En concreto, la cuantía del Ingreso Mínimo Vital aumentará un 14,1%.

La revalorización de las pensiones mínimas beneficiará a 2,1 millones (el 68% de ellas, mujeres), la de las pensiones no contributivas beneficiará a 475.000 personas (el 63%, mujeres) y la del Ingreso Mínimo Vital, a 2,8 millones de personas (1,1 millones son niños y adolescentes), según ha destacado el Ministerio.

Para mejorar la equidad y suficiencia de las pensiones, la reforma que aprobó el Gobierno con José Luis Escrivá como ministro contemplaba mejoras en las pensiones no contributivas para igualarse al umbral mínimo de pobreza.

En 2026, la subida que experimentaron fue de entre el 7% y el 11,4%. Las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) registraron, en concreto, un alza del 11,4%.

Así, una vez revalorizadas de acuerdo con el IPC, las pensiones no contributivas se incrementan adicionalmente para reducir en un 20% la brecha existente hasta alcanzar el 0,75 del umbral de riesgo de pobreza calculado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) para un hogar unipersonal.

Asimismo, la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo, una vez revalorizada en función del IPC, sube adicionalmente para reducir en un 20% la brecha existente hasta alcanzar el 1,5 del umbral de riesgo de pobreza.

Subida de las bases máximas y de la pensión mínima

En virtud de la reforma de pensiones que llevó a cabo José Luis Escrivá cuando era ministro de Seguridad Social, en 2024 entró en vigor la revalorización anual de las bases máximas en función del IPC. En el caso de las bases máximas, al IPC se le suma un cuantía fija de 1,2 puntos cada año del periodo 2024-2050.

Esto supone que, para el año próximo, la base máxima de cotización subirá en torno a un 4,7% (el 3,5% del IPC promedio más un 1,2% adicional), lo que la situaría en 5.340,9 euros mensuales, frente a los 5.101,2 euros actuales.

Al tiempo que aumentará la base máxima de cotización, la pensión máxima se incrementará en 2027 con el IPC más un 0,115% adicional, según determinó la reforma de pensiones. De este modo, con la revalorización del 3,5% del IPC más ese porcentaje adicional, la pensión máxima se situará en 2027 en 3.481 euros mensuales por catorce pagas, frente a los 3.359,6 euros de este año.

En virtud de la reforma de pensiones, el destope de la pensión máxima inicial comenzó a aplicarse en 2025 y consiste en revalorizar la pensión máxima con el IPC más un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales cada año hasta 2050, lo que supondrá un incremento aproximado del 3% en ese periodo.

De acuerdo con los últimos datos publicados por Inclusión, la pensión media del sistema de la Seguridad Social alcanzó los 1.379,1 euros mensuales en noviembre, un 4,7% más que en el mismo mes del año anterior.

Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se situó a 1 de noviembre en 1.580,6 euros mensuales, tras incrementarse un 4,6% de media respecto al año pasado. Además, este mes se les abonará la paga extraordinaria a los pensionistas.

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