Rebeca Torró, nueva portavoz del PSOE tras la renuncia de Montse Mínguez

Los detalles La secretaria de organización del partido asume la portavocía de la formación de Ferraz, después de la dimisión de su antecesora por la polémica de los negocios inmobiliarios de su pareja.

Rebeca Torró, secretaria de organización del PSOE, ha asumido la portavocía del partido tras la renuncia de Montse Mínguez, que hasta ahora era portavoz del partido, en medio de la polémica generada por los negocios inmobiliarios de su pareja.

Ha sido la Comisión Federal del PSOE, reunida en Fuenlabrada antes del Comité Federal del partido, la que ha acordado designar a Torró como nueva portavoz.

Todo, después de la renuncia de Montse Mínguez por toda la polémica por su pareja: "He tomado la decisión de dar un paso atrás, convencida de que es lo mejor para el proyecto colectivo al que he dedicado mi esfuerzo, mi compromiso y mis mejores energías".

Tal y como ha podido saber laSexta, se trata de una decisión propioa en un momento en el que la socialista se ha mostrado preocupada por cómo podrían afectar las últimas informaciones de su entorno.

"Vivimos en un momento decisivo. Uno crucial para nuestro país y para los valores que defendemos. Cuando la ultraderecha llama a las puertas y pretende cuestionar avances sociales, derechos y consensos que han costado años construir, nuestra responsabilidad debe estar por encima de toda consideración personal", ha expuesto en X.

La pareja de Mínguez, Sergio Vélez, tendría al menos 30 pisos en alquiler en España y dos sociedades en Panamá, además de haber sido señalado por presuntos desahucios mientras la diputada criticaba públicamente a los fondos buitre.

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