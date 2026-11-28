Los detalles Baone ha creado un mural en lo alto de la capital en homenaje a un artista que lleva décadas en el mundo de la música. "Ha sido un honor pintarlo", dice.

Hablar del rap en España es mencionar a figuras emblemáticas como Kase.O, Nach, Falsalarma, CPV y El Chojin. Kase.O, un icono de la música en español, ha lanzado su nuevo trabajo titulado 'Camisa de Fuerza' y ha sido homenajeado con un mural en Madrid. Esta obra, creada por Baone, refleja la influencia del artista aragonés en su vida. Kase.O, con décadas en la música, ha sido una voz sincera y real para los jóvenes. En su mensaje, invita a la sociedad a centrarse en lo que une a las personas y a apostar más por el amor que por la política.

Hablar del rap en España es hablar de SFKD. Es hablar de Nach. Es hablar de Falsalarma. De CPV. De El Chojin. Es hablar de, claro está, Violadores del Verso. De Lírico. De R de Ruma y de Sho-Hai. Y de, por supuesto, Kase.O. Del gran mito. De un icono de la música en español que, en un año en el que ha estrenado su nuevo trabajo titulado 'Camisa de Fuerza', cuenta incluso con un mural en Madrid.

En una ciudad en la que se puede ver una espectacular pintura dedicada al artista. En blanco y negro, de unos 100 metros cuadrados y pintada en las alturas. Sin tocar el suelo. Creada por alguien como Baone, que en su día escuchó creciendo las letras del artista aragonés.

"Ha sido un honor. Lo escuchaba desde muy pequeño. Es en blanco y negro, pero da color y quita el estrés de la ciudad", ha afirmado.

Y es que Kase.O lleva décadas en el mundo de la música. Desde 'Genios'. Desde 'Vicios y Virtudes'. Desde ese trabajo con Jazz Magnetism a 'El Círculo'. Años, muchos años, haciendo rap.

"El rap tiene mucho de ser real y sincero. Los jóvenes necesitan un espejo en el que mirarse o un vehículo en el que transportar sus sentimientos", ha afirmado.

El mural, en reconocimiento a toda su trayectoria artística: "Es algo que me inspira para seguir enfrentándome al folio en blanco".

El artista, además, ha dejado un mensaje para la ciudadanía y la sociedad: "Tenemos que ser más humanos y no ver las diferencias sino lo que nos une. Apostemos más al amor que a la política".

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