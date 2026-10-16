Ramoncín: "Yo creo en Rufián; creo que ha actuado así porque piensa que Irene Montero es la mejor de su generación"

El cantante ha destacado la "tendencia que se está produciendo no solo en España" de la llegada de la ultraderecha, tras lo que ha reconocido que él cree en Rufián "por lo personal y por un montón de razones".

Ramoncín ha hablado en Más Vale Tarde sobre la "tendencia nque se está produciendo no solo en España, sino en el resto del mundo" de la instauración de la ultraderecha en la política, tras lo que ha reconocido que él cree en Gabriel Rufián "por lo personal y por un montón de razones". Sin embargo, ha apostillado: "Yo creo que Gabriel tiene un problema suyo que yo no comparto".

"Él ha dicho muchas veces en muchos sitios que a él le parecía que Irene Montero era lo mejor de su generación. Posiblemente por esa creencia, por esa esa proximidad en el pensamiento, es por lo que decidió hacer lo que hizo y se adelantó a todo lo demás. Y eso nos extrañó a todos. Es posiblemente por esa razón, por esa relación que tiene con ella, que él dice claramente que es la mejor de nuestra generación", ha expresado el artista.

Así, Ramoncín ha subrayado que "empieza a haber mucha gente sensata e informada (...) que dicen que van a votar al PSOE". "Ojo con eso, porque a nadie se le tiene que olvidar que el PSOE aporta 121 diputados. Es decir, lo que ocurre ocurre porque hay un partido potente que es el PSOE en ese lado y necesita de los otros. Ahora, si al final te vas a la oposición, uno se va a la oposición con 121 diputados y tendrá presencia", ha concluido.

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