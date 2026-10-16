Caos de pactos entre los partidos a la izquierda del PSOE: así serán las papeletas en las elecciones según el territorio

Los detalles A horas de que se cierren las candidaturas, el caos a la izquierda del PSOE es evidente. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo nacional entre todos, en cada región se presentarán de forma distinta.

Los partidos a la izquierda del PSOE enfrentan dificultades para alcanzar un acuerdo nacional antes del cierre de candidaturas para las elecciones generales del 29 de noviembre. La situación es un caos de pactos regionales, con diferencias notables según la zona. En Canarias, se ha logrado un acuerdo entre la izquierda regionalista, Frente Amplio y Podemos. En contraste, en Andalucía, Adelante Andalucía, Frente Amplio y Podemos irán por separado. En Baleares y Aragón, las izquierdas regionalistas y Frente Amplio se han unido, dejando a Podemos fuera. En la Comunidad Valenciana, Compromís y Podemos van juntos, con posible incorporación de Frente Amplio. En Cataluña, Podemos y ERC colaboran, pero el intento de unificar la izquierda ha fracasado, según Gabriel Rufián.

Los partidos a la izquierda del PSOE ven complicada la posibilidad de llegar a un acuerdo nacional a horas de que se cierren las candidaturas. De esta forma, de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, lo que hay es un caos de pactos en función de cada región.

Dependiendo de la zona de España, la papeleta a la izquierda del PSOE que se podrá encontrar será diferente. De momento, lo que se conoce es que Canarias se ha convertido en el único sitio donde se han puesto todos de acuerdo, tanto la izquierda regionalista como Frente Amplio y Podemos.

En Andalucía, todo lo contrario. Adelante Andalucía, Frente Amplio y Podemos han decidido que irán por separado.

En el resto de España, las combinaciones también son distintas dependiendo del lugar. En Baleares, han llegado a un acuerdo las izquierdas regionalistas y Frente Amplio, sin Podemos. En Aragón, ocurre lo mismo, las izquierdas irán juntas excepto por Podemos, que se presentará por separado.

En la Comunidad Valenciana la cosa cambia. En este momento, y a horas de que se cierren las candidaturas, Compromís y Podemos van juntos. Sin embargo, hay fuentes que aseguran a laSexta que podría haber acuerdo también con Frente Amplio. Por tanto, habrá que esperar hasta el último momento para saber qué sucede finalmente.

Por último, en Cataluña se encuentra la combinación origen de este caos, donde irán Podemos y ERC juntos tras un acuerdo entre los morados y Gabriel Rufián. El hombre que se vendió como el pegamento a la izquierda y que, al final, ha hecho más por separar que por unir. Él mismo ha reconocido que "ha fracasado" en su intento de lograr un pacto de izquierdas.

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