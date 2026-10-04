Ester Muñoz dice no creerse las elecciones del 29N y tilda a Sánchez de "cobarde": "Aguantará hasta que no le quede más remedio"

¿Qué ha dicho? La portavoz del PP subraya en una entrevista en 'Vozpópuli' que el voto de Junts sobre los decretos de vivienda no le sorprendió ya que los independentistas ya habían mostrado discrepancias antes de la votación en el Congreso.

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, duda que Pedro Sánchez convoque elecciones el 29 de noviembre, acusándolo de temer un adelanto electoral. En una entrevista con 'Vozpópuli', criticó la gestión de la crisis de vivienda por parte del Gobierno, señalando la falta de consenso y rapidez en la implementación de decretos. Muñoz también vinculó la situación política actual con investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente. Además, reivindicó las propuestas del PP en diversas áreas, asegurando que auditarían los ministerios si Alberto Núñez Feijóo llegara a la Moncloa. Mientras tanto, el PP parece estar en modo campaña contra el PSOE y Sánchez.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha puesto en duda que Pedro Sánchez vaya a convocar elecciones el próximo 29 de noviembre y ha acusado al presidente del Gobierno de tener "mucho miedo" a un adelanto electoral. Así lo afirma en una entrevista concedida al medio 'Vozpópuli', en la que analiza también la crisis de la vivienda y el rechazo de Junts a los dos decretos impulsados por el Ejecutivo.

"No me creo las elecciones el 29N", asegura Muñoz durante la conversación con el periodista Gabi Sanz. La portavoz popular considera que Sánchez intentará mantenerse al frente del Gobierno y "aguantar hasta que no le quede más remedio que convocar". La situación generada en el Congreso tras el rechazo de los dos decretos de vivienda ocupa buena parte de la entrevista. Muñoz cuestiona la forma en la que el Ejecutivo ha impulsado estas medidas y considera que ha actuado con demasiada rapidez y sin buscar un acuerdo previo con los grupos parlamentarios y los sectores afectados.

Así, la dirigente 'popular' sostiene que el problema de la vivienda es estructural y que debería abordarse mediante una tramitación legislativa más amplia. Además, advierte de las consecuencias que, a su juicio, pueden tener las medidas sobre el mercado del alquiler. Según explica en 'Vozpópuli', la incertidumbre generada puede llevar a algunos propietarios a retirar viviendas del mercado y provocar nuevos conflictos jurídicos.

Sobre la posición de Junts, Muñoz asegura que el voto contrario de la formación de Carles Puigdemont no le sorprendió. La portavoz del PP recuerda que los independentistas ya habían mostrado discrepancias con las medidas antes de la votación en el Congreso.

La portavoz del PP vincula también la situación política con las investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente y a su partido. En la entrevista, Muñoz sostiene que Sánchez tiene miedo a perder el poder y utiliza esta circunstancia para cuestionar que vaya a convocar elecciones de manera inmediata.

Frente a las medidas del Ejecutivo, Muñoz reivindica las propuestas del PP en materia de vivienda y asegura que su formación ha registrado diferentes iniciativas legislativas. La portavoz 'popular' afirma además que los 'populares' cuentan con planteamientos para otras áreas como educación, sanidad, industria, agricultura, energía, seguridad e inmigración.

En caso de que Alberto Núñez Feijóo llegara a la Moncloa, Muñoz asegura que una de las primeras actuaciones sería auditar los distintos ministerios para conocer la situación que encontraría el nuevo Gobierno: "Vamos a ver efectivamente qué sorpresas y qué regalos nos deja Pedro Sánchez cuando deje la Moncloa", sentencia en esta entrevista.

El PP pide elecciones y 'comienza' su campaña

Pese a no creerse estas posibles elecciones, el PP parece estar ya en modo campaña. Titulares de diferentes medios se han adueñado de las redes sociales de los 'populares'. Todos ellos, como no podía ser de otra forma, contra el PSOE, Sánchez y su gestión del Gobierno estos años.

Desde "Condena unánime e implacable a la corrupción que llegó con Sánchez" hasta "El Supremo condena a García Ortiz", "Condenado a 9 años de inhabilitación el hermano de Sánchez" o "El Supremo condena a 24 años de cárcel a Ábalos, 19 a Koldo y 4 y medio a Aldama".

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