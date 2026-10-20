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Jon Echeverría (PP): "No necesitamos migrantes que vengan a vivir de pagas y beneficios sociales"

El joven candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa afirma que "la inmigración debe estar controlada y ser beneficiosa para los intereses de España".

Jon Echeverría (PP): "No necesitamos migrantes que vengan a vivir de pagas y beneficios sociales"
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Con tan solo 22 años, Jon Echeverría será cabeza de lista del Partido Popular por la provincia de Guipúzcoa en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Génova ha apostado por este joven candidato por sus intervenciones virales en redes sociales y medios de comunicación, especialmente en laSexta Xplica.

Precisamente en el programa presentado por José Yélamo ha defendido en reiteradas ocasiones desde el inicio de la crisis migratoria en Ceuta el pasado 30 de julio que "la inmigración debe estar controlada y ser beneficiosa para los intereses de España".

"Necesitamos inmigración cualificada que aporte, no inmigración que venga a vivir de pagas y de beneficios sociales", ha asegurado el aspirante del PP al Congreso en Más Vale Tarde.

"Lo que hay que detener es este tipo de inmigración y promover la inmigración cualificada que redunde en el beneficio de la economía española", ha concluido Echeverría.

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