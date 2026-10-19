Feijóo usa las protestas en Francia para hacer campaña contra la extrema izquierda: "Tenemos la oportunidad de apartarnos de ese camino"

¿Qué ha dicho? "Las imágenes que llegan de ese país [Francia] nos preocupan y nos demuestran que la violencia que está alentando la izquierda radical jamás es el camino para mejorar una nación", ha dicho el líder del PP.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, ha criticado a la extrema izquierda durante la precampaña electoral, usando las protestas en Francia como ejemplo para presentarse como solución en España. En un acto, Feijóo destacó que la violencia no es el camino para mejorar una nación y llamó a los españoles a expresar su deseo de cambio en las urnas. Propuso un "pacto intergeneracional" para proteger a los mayores y ofrecer futuro a los jóvenes. Su "contrato" incluye compromisos como aumentar las pensiones, construir un millón de viviendas, reforzar la sanidad, mejorar la educación y bajar impuestos.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado en plena precampaña electoral contra la extrema izquierda. Ha utilizado las protestas en Francia para presentarse como la solución en España.

"Las imágenes que llegan de ese país nos preocupan y nos demuestran que la violencia que está alentando la izquierda radical jamás es el camino para mejorar una nación", ha dicho este lunes el jefe de la oposición en el acto de firma de su Contrato con España.

Feijóo ha agregado que "los españoles tenemos la oportunidad de apartarnos de ese camino, expresar nuestros malestar y nuestras ansias de cambiar nuestro país, como debe hacerse en democracia: en las urnas".

Además, ha remarcado que "no hay nada más transformador que la voluntad libre y democrática de un pueblo que pide cambio" en un discurso en el que ha defendido un "pacto intergeneracional" que permita proteger a los mayores y ofrecer perspectivas de futuro a los jóvenes.

En este sentido, su "contrato" recoge como "innegociables" su compromisos a que "las pensiones subirán cada año conforme al índice de precios al consumo y los jóvenes heredarán un sistema que garantice que también cobrarán la suya".

En materia de vivienda, Feijóo se ha comprometido a impulsar la construcción de al menos un millón de nuevas casas, con más suelo y menos burocracia, y a ofrecer a los jóvenes "la mayor ayuda de la historia" para adelantar su emancipación. "No es aceptable que el futuro de un joven dependa más de sus padres que de su esfuerzo", ha manifestado.

Entre los otros 12 compromisos firmados, Feijóo ha incluido reforzar la sanidad pública con más médicos y mejores condiciones laborales, elevar la exigencia educativa, aumentar la seguridad en las calles, bajar los impuestos y subir el salario medio.

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