Colau ofrece renunciar a su candidatura e incluso cambiar el nombre de Frente Amplio para intentar lograr la unidad con Podemos

¿Qué ha dicho? La exalcaldesa de Barcelona apuesta por una candidatura única que sea "coral", sin "vetos cruzados ni líneas rojas". "Todo se puede discutir", añade.

Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, ha manifestado que su candidatura a la presidencia del Gobierno por el Frente Amplio no es definitiva y está abierta a negociaciones si esto facilita una candidatura unitaria. En una entrevista en TVE, expresó su disposición a liderar con entusiasmo si es útil, pero apoyaría a otra figura si genera más consenso. Colau aboga por una candidatura de izquierda "muy coral", sin vetos ni líneas rojas, y está abierta a redefinir la marca electoral. Además, desea incluir a Podemos e Irene Montero en la coalición y considera a Emilio Delgado de Más Madrid para un puesto relevante. También calificó de "desconcertante" el acuerdo entre ERC y Podemos, y subrayó que es posible un acuerdo amplio si hay voluntad política.

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha afirmado que la propuesta para ser candidata a la presidencia del Gobierno por Frente Amplio no es definitiva y "todo se puede volver a hablar" si sirve para alcanzar un acuerdo para conseguir una candidatura de unidad, dejando claro su deseo de que se pueda lograr un pacto cona Podemos.

"Todo se puede discutir. A mí se me ha presentado como candidata a la presidencia y me honra. Si yo soy útil ya he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello, pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante", ha asegurado en una entrevista en TVE.

En este sentido, cree que la candidatura única de la izquierda a la que aspira tiene que ser "muy coral", sin "vetos cruzados ni líneas rojas" y que se puede también redefinir tanto el referente electoral como la marca para las elecciones: "Incluso si el problema de la formación fuera el nombre se puede cambiar".

Colau reitera que su voluntad es que Podemos y la exministra de Igualdad, Irene Montero, estén dentro de esa futura coalición de unidad y que también el perfil del dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, es también una propuesta a considerar si fuera el lógico como número uno por Madrid.

Colau habla del "desconcertante" acuerdo entre ERC y Podemos

En esa entrevista, Colau también se ha referido al acuerdo entre ERC y Podemos para las elecciones generales, un acuerdo que califica como "desconcertante" porque "no es de candidatura electoral". "Espero que no sea contra los Comuns, sería incomprensible que una formación de izquierda fuera contra otra de izquierdas. No quiero pensar que estén actuando para atacar a otra formación", opina Colau.

"Soy realista y sé que es complicado. Por experiencias pasadas otros acuerdos más difíciles han salido adelante así que claro que soy optimista. Es posible el acuerdo si hay voluntad política", comparte la exalcaldesa de Barcelona, aseverando que una sola fuerza "no se puede imponer" frente al resto en este Frente Amplio.

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