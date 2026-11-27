El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como investigado.

El contexto El expresidente había solicitado que los joyeros David Mellado Ortiz y Rosa María Moreno García se encargasen de realizar las "fotografías, mediciones y ensayos no destructivos, incluido el análisis del metal por fluorescencia de rayos X que consideraran convenientes para realizar su tasación".

La Sala de lo Penal de la Audiencia nacional ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, confirmando el auto del juez José Luis Calama en el que le encargó a la joyería Yanes la realización de un segundo informe pericial sobre sus joyas.

El auto, al que ha tenido acceso laSexta, señala que la jurisprudencia del Tribunal Supremo "no avala la admisión de la recusación de peritos en la fase de instrucción cuando la pericial sea susceptible de reproducirse en el juicio oral, sino todo lo contrario".

Los magistrados argumentan que el trabajo de estos expertos puede dar lugar a nuevas valoraciones tras "su pleno sometimiento a los principios de inmediación, publicidad y contradicción en el acto del juicio oral", por lo que no procede sacar este trabajo del procedimiento penal.

*Noticia en ampliación.

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