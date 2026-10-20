Así quedan las listas de Frente Amplio tras la salida de Mónica García: Tesh Sidi y Emilio Delgado encabezan en Madrid

Los detalles Tesh Sidi será la nueva número dos del partido después de que la actual ministra de Sanidad haya decidido abandonar las listas para centrarse en las autonómicas de Madrid.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha decidido no presentarse en la lista del Frente Amplio al Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre. En lugar de abandonar la política, se enfocará en enfrentar a Isabel Díaz Ayuso en las autonómicas de Madrid en mayo de 2027. García ha tomado esta decisión tras una reflexión profunda, priorizando el bien común sobre el personal. Tesh Sidi, ingeniera y activista, ocupará su lugar como número dos en la lista. Emilio Delgado liderará la lista del Frente Amplio en Madrid, seguido por Toni Valero como número tres.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este martes que no irá en la lista del Frente Amplio al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre. Con este movimiento, la candidata de Más Madrid no abandona la política, sino que se centrará en hacer frente a Isabel Díaz Ayuso en las autonómicas de Madrid que se celebrarán en mayo de 2027.

Según ha adelantado el diario 'El País', García explica que ha tomado esta decisión "tras una profunda reflexión" en la que "antepone el bien común al personal". Con este cambio, su lugar como número dos en la papeleta lo ocupará Tesh Sidi, política, ingeniera y activista de origen argelino-saharaui.

Tras dar este paso, la ministra de Sanidad, que no fue en las listas al Congreso de 2023 por Sumar, reconoce que siempre ha entendido la política desde "la generosidad y la empatía". Mientras, también se ha referido a Tesh Sidi como "el mejor referente" para ocupar el puesto número dos en la papeleta.

Respecto a otros nombres, el cabeza de lista del Frente Amplio por la circunscripción de Madrid en las elecciones del 29 de noviembre es el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado. Como número tres irá Toni Valero, actual coordinador de IU Andalucía que ha conseguido desbancar a Más Madrid de los puestos de salida por la capital.

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