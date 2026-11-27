Imagen de archivo de un cayuco llegando al puerto de La Restinga, en El Hierro

Los detalles Otras seis personas que iban en el mismo cayuco han sido evacuadas por un helicóptero de Salvamento hasta el aeropuerto de El Hierro, y desde ahí, al hospital insular en varias ambulancias.

La salvamar Navia y el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo han llevado a cabo un rescate de una embarcación irregular interceptada a 39 millas al sur de La Restinga, en El Hierro. La alerta fue recibida por el Cecoes 112 poco antes de las 07:00 horas. Aún no se ha confirmado cuántas personas migrantes viajaban en el cayuco ni su estado de salud, pero se ha informado que hay varias personas fallecidas a bordo. Seis personas han sido evacuadas al hospital insular desde el aeropuerto de El Hierro. La patrullera Río Guadiato transportará a los fallecidos al puerto de La Estaca.

La salvamar Navia y el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo han operado este viernes en el rescate de una embarcación irregular que fue interceptada a 39 millas al sur de La Restinga, en El Hierro.

La alerta fue notificada poco antes de las 07:00 horas de este viernes al Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112) por el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo, según ha informado el departamento regional.

El Cecoes 112 y Salvamento Marítimo aún no pueden confirmar cuántas personas migrantes viajan en el cayuco, así como su estado de salud, ya que aún persiste el operativo de rescate. De momento, lo que sí que han desvelado es que lleva a bordo varias personas fallecidas.

Otras seis personas, y no cinco como informó inicialmente el 112 Canarias, que iban en el mismo cayuco han sido evacuadas por un helicóptero de Salvamento hasta el aeropuerto de El Hierro, y desde ahí, al hospital insular en varias ambulancias.

La patrullera de la Guardia Civil Río Guadiato llevará hasta el puerto de La Estaca a las personas fallecidas mientras que el resto de los ocupantes de la embarcación precaria serán desembarcados en el muelle de La Restinga.

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