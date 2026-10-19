Monrosi analiza el momento beso de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el comité del PSOE: "Si el PP se ha puesto tan nervioso, es que ha funcionado"

Este sábado, se celebraba el Comité Federal del PSOE en Fuenlabrada y el evento dejó un momento único, del que todo el mundo, sobre todo la oposición, habla. El periodista José Enrique Monrosi lo analiza en clave electoral.

El Comité del PSOE en Fuenlabrada (Madrid) de este pasado sábado dejó grandes momentos para una campaña que se espera que sea, sin duda y sobre todo, emocional. Además del famoso beso y declaración de amor del presidente del Gobierno hacia su mujer, Begoña Gómez, también hubo otro momento para recordar: el baile que Pedro Sánchez se arrancó al final del acto.

El periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, estuvo presente cubriendo el acto para su periódico y admite que uno no esperaba encontrarse un ambiente así tan festivo: "A mí me sorprendió realmente por la cantidad de gente que había, como mucha gente que se quedó fuera, pero sobre todo porque cuando empezó eso, eso se convirtió en una fiesta desde el minuto uno".

El momento beso, explica Monrosi, que no lo habían anunciado, pero, dice, "tiene todo el sentido" desde desde un punto de vista de la estrategia política: "El Partido Socialista lo que intenta trasladar es que la pareja del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se ha convertido en el símbolo mismo de la campaña de los grandes poderes fácticos de la derecha de este país que intentan derribar al Gobierno a toda costa, en este caso de la ofensiva judicial, la consideran una víctima de esa ofensiva

"Y ahora que el presidente del Gobierno tiene cada vez menos recursos a su alcance, después de haber perdido también por el camino a otro artefacto comunicativo (...) y el éxito o no de ese artefacto comunicativo que utilizó el Partido Socialista y Pedro Sánchez con la historia de amor con su mujer y en fin, esa declaración de amor expreso delante de los militantes yo creo que se refleja en precisamente la reacción del Partido Popular, ya que que todo el mundo está hablando de eso", añade Monrosi.

De este modo, recuerda los innumerables mensajes y montajes que el PP ha dedicado desde sus diferentes cuentas oficiales a criticar y mofarse de ese beso: "Es lamentable y es patético ver al Partido Popular entrar al trapo y poner mensajes de tan, tan mal gusto. Incluso el Partido Popular de Andalucía, que supuestamente es el culmen de la moderación, poniendo por ejemplo, a María Jesús Montero enrollándose con Santos Cerdán en una cárcel [como montaje de la foto del beso entre Sánchez y Gómez]. ¿Pero qué hace Juanma Moreno y el PP?", afirma Monrosi,

Por eso, "si el Partido Popular se ha puesto tan nervioso, es que ha funcionado", remata.

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