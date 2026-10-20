Gabi Sanz: "Estas no son unas elecciones normales, creo que es un referéndum que ha convocado el presidente del Gobierno"

El periodista cuestiona la gestión de Sánchez en vivienda tras ocho años de Gobierno y analiza la estrategia electoral del PSOE. Además, considera que las encuestas apenas reflejan cambios entre bloques pese a la necesidad de movilización de la izquierda.

Gabi Sanz ha reaccionado en Al Rojo Vivo al discurso de Pedro Sánchez en su acto de precampaña y ha cuestionado que el presidente no haya impulsado antes algunas de las medidas que ahora reivindica. "Ha tenido ocho años para hacer algún tipo de política", señala el periodista, que, aunque reconoce que la mayoría de las comunidades autónomas están gobernadas por el PP y que han "boicoteado la política del Gobierno", considera que el Ejecutivo podría haber llegado a la campaña con un balance más sólido en materia de vivienda pública.

"Algunos elementos, como la promoción de vivienda pública, no deberían haber esperado a tan tarde", afirma Sanz, que pone como ejemplo la Operación Campamento. A su juicio, el Gobierno podría haber desarrollado antes este proyecto para "presentar hoy un balance mejor del que puede presentar".

El periodista también interpreta las próximas elecciones como algo más que una cita electoral convencional. "Yo creo que esto no son unas elecciones normales, creo que es un referéndum que ha convocado el presidente del Gobierno", sostiene. En su opinión, la mayoría de los ciudadanos tiene clara su posición, lo que explicaría que, desde la convocatoria electoral, apenas se hayan producido cambios significativos entre los bloques políticos.

"El Partido Socialista está obligado a decir que sí se ha movido porque tiene que dar sensación de que aquí hay partido", apunta Sanz, que destaca la capacidad de Sánchez para construir relatos optimistas y movilizar a sus seguidores. Sin embargo, considera especialmente significativo que apenas haya movimientos en los sondeos cuando la izquierda necesita una movilización importante para reducir la distancia electoral que la separa de la derecha.

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido