Tesh Sidi (Frente Amplio), sobre la unidad de la izquierda para el 29N: "Lo hemos intentado todo, pero hay un partido que legítimamente no ha querido estar"

Tesh Sidi, exportavoz de Sumar en el Congreso, defiende que su formación sigue adelante pese a no haber alcanzado un acuerdo con Podemos para concurrir juntos a las elecciones del 29N. Deja de lado la polémica y reivindica que harán todo lo posible para revalidar el Gobierno progresista.

"Nosotras lo hemos intentado todo, puedo garantizar que la papeleta del Frente Amplio cuenta con la Chunta Aragonesista, con Compromís en Valencia, con acuerdos en Canarias... Y hay un partido que legítimamente no ha querido estar y esa es su opción", afirma contundente Tesh Sidi, de Frente Amplio, sobre el fracaso de la negociación entre este partido y Podemos para juntos en una misma papeleta, tal como pedía la gente de izquierdas.

Pero Sidi evita hablar de fracaso: "Vamos a dar la batalla para revalidar un Gobierno progresista, porque queremos la mayor representación posible. El programa lo tenemos claro, que son todas las medidas de vivienda y de revalorización de pensiones que hemos llevado a cabo y que hemos intentado sacar hasta el último momento".

Por eso, añade, "nosotros no compramos esa palabra de fracaso, sino que vamos a empezar a hablar de la vida de la gente, vamos a empezar a dar la respuesta a las personas que quieren una papeleta progresista a la izquierda del Partido Socialista (...) Nuestro mayor enemigo es el fascismo".

De este modo, "estamos ya empezando a hablarle a la gente, estamos hablando de esa papeleta del Frente Amplio y yo estoy convencida de que vamos a conseguirlo", concluye Sidi.

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