Rufián exige a Podemos que "haya unidad en Madrid" a horas de terminar el plazo para un pacto con Frente Amplio

Entre líneas... El candidato de ERC exige a los de Irene Montero un pacto con Frente Amplio en Madrid después de que esta mañana diera por imposible un acuerdo para concurrir unidos en las elecciones del 29N.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha pedido a Podemos que "haya unidad en Madrid" ante la recta final de las negociaciones para cerrar un acuerdo electoral con Frente Amplio, según fuentes de Esquerra.

La petición se produce a pocas horas de que expire el plazo para registrar una candidatura conjunta de las fuerzas de izquierdas para las elecciones del 29N. La unidad entre Podemos y Frente Amplio se ha convertido en el principal escollo de unas conversaciones que ERC considera decisivas para evitar la fragmentación del espacio progresista.

La petición llega después de que el propio Rufián reconociera esta misma mañana que el pacto entre las fuerzas progresistas era "prácticamente imposible". El portavoz de ERC admitía que las negociaciones se encontraban en una situación muy complicada y ha llegado a dar por “fracasado” el intento de acuerdo.

Pese a ese diagnóstico, Rufián ha vuelto a reclamar unidad a Podemos en el tramo final de las conversaciones. Su llamamiento evidencia la presión de ERC para que las formaciones de izquierdas agoten todas las vías antes de concurrir por separado.

El principal desencuentro se sitúa en Madrid, donde Podemos y Frente Amplio mantienen diferencias sobre la fórmula de la candidatura, el reparto de puestos y el peso de cada organización. El tiempo juega en contra de un acuerdo, ya que el plazo legal para registrar las coaliciones termina este viernes.

Si finalmente no hay pacto, las fuerzas progresistas concurrirán divididas en una circunscripción clave, con el riesgo de perder representación por la dispersión del voto.