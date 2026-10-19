Ada Colau abandona el disfraz de 'Supervivienda' para formar parte del sistema como candidata de Frente Amplio

El contexto Disfrazada de heroína, Colau encarnó a un personaje dedicado a irrumpir en actos políticos en favor del derecho a la vivienda. En uno de ellos, la víctima fue su actual número dos al Congreso, Ernest Urtasun.

Ada Colau, antes de ser política, fue activista, destacándose por su lucha por el derecho a la vivienda. En 2007, organizó un escrache contra Ernest Urtasun, quien ahora es su número dos en la lista del Frente Amplio. Disfrazada de heroína, Colau irrumpía en actos políticos clamando contra las fuerzas que atentaban contra los derechos de vivienda. En ese entonces, Urtasun era asesor de Iniciativa-Les Verds. Dos décadas después, ambos se presentan juntos a las elecciones generales, con Colau como candidata a la Presidencia, centrando su campaña en el acceso a la vivienda.

Ada Colau fue activista antes que política. De hecho, en 2007 le montó un escrache al que ahora es su número dos en la lista de Frente Amplio en el Congreso de los Diputados, Ernest Urtasun. Las proclamas que gritó Colau aquel día siguen vigentes, pero ahora la exalcaldesa de Barcelona también forma parte del sistema.

Disfrazada de heroína con capa y antifaz, Colau encarnó a un personaje dedicado a irrumpir en actos políticos en favor del derecho a la vivienda: "Hemos sido llamadas para responder a las fuerzas malignas que intentan atentar contra los derechos fundamentales de la vivienda", clamaba Colau.

Entonces, un joven Uratsun era asesor de la formación catalana Iniciativa-Les Verds, además de víctima de la protesta protagonizada por la que hoy es cabeza de lista de su formación.

Casi dos décadas después, ¿quién les iba a decir que irían juntos a unas elecciones generales y que la que un día arremetía contra la clase política hoy formaría parte de ella, señalando casi el mismo problema de la vivienda que ahora nos ha llevado a las urnas? Algo difícil de pensar si se recuerda a esa Colau que, ante "la inoperancia de la clase política", clamaba por una "ciudadanía en rebeldía".

De hecho, Colau comenzó a batallar por el derecho a la vivienda desde bien joven, mucho antes de que irrumpiese en política: "Yo he hecho política toda mi vida, sobre todo fuera de las instituciones", reconocía hace menos de un mes en una conexión en directo con Más Vale Tarde.

Ahora, con el apoyo del Frente Amplio y de su entonces rival Urtasun, cuelga ese traje de 'Supervivienda' para volver a las urnas como candidata a la Presidencia del Gobierno y con la dificultad del acceso a la vivienda en el centro del debate.

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