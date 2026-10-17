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Para el 29-N

Una falta de acuerdo que genera división: la izquierda solo se presentará bajo una papeleta única en Canarias y Comunitat Valenciana

Los detalles La falta de entendimiento ha sido tal que en Andalucía habrá hasta tres candidaturas diferentes para los votantes a la izquierda del PSOE.

Los acuerdos de la izquierda para el 29N
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Se ha agotado el tiempo para presentar coaliciones y, pese a las semanas de negociaciones, los votantes a la izquierda del PSOE tendrán que elegir a la formación a la que apoyar porque no habrá candidatura única.

Las negociaciones entre Frente Amplio y Podemos para presentarse bajo una papeleta única han fracasado ante la incapacidad para ponerse de acuerdo y, en consecuencia, habrá división entre los votantes de izquierdas.

Ahora bien, la división no ha sido total. En Canarias y la Comunitat Valenciana sí ha habido un entendimiento para que toda esa izquierda se presente bajo un mismo nombre, pero estos dos territorios son la excepción.

En el resto del país, habrá que elegir siendo Andalucía la escenificación de la división. Allí, el votante de izquierdas tendrá hasta tres opciones a las que apoyar: Frente Amplio, Podemos y Adelante Andalucía.

En Cataluña, Aragón, Baleares y Madrid esa izquierda se divide en dos: Frente Amplio y Podemos. Ahora bien, con sus características propias. Por ejemplo, en Cataluña, Podemos y ERC concurren juntos, en Aragón el Frente Amplio incluye a Chunta Aragonesista así como en Baleares a Ara Més y en Cataluña a los Comuns.

Y, por otro lado, en regiones como Castilla y León, Murcia y Asturias, aunque también se ha negociado un posible acuerdo hasta el final, este no ha llegado y también habrá división.

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