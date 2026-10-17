Sánchez mete a Begoña Gómez en campaña y le declara su amor: "Que lo escuchen alto y claro: te quiero"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha comenzado su intervención tras el Comité Federal del PSOE en Fuenlabrada lanzando un mensaje de apoyo a su mujer, acusada de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. "Nos han intentado quebrar y no lo han conseguido", ha dicho el socialista.

En un mitin en Fuenlabrada, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, expresó un emotivo apoyo a su esposa, Begoña Gómez, quien enfrenta un juicio por tráfico de influencias y malversación. Durante su discurso, Sánchez agradeció públicamente a Begoña por su apoyo y amor, destacando su papel como esposa y madre de sus hijas. Visiblemente emocionado, Sánchez afirmó que, pese a los intentos de quebrarlos, su relación es más fuerte que nunca, proclamando su amor ante los aplausos del público. La escena, inesperada en un mitin de precampaña, fue recibida con entusiasmo por los asistentes.

El presidente del Gobierno lo tiene claro, Begoña Gómez por encima de todo. Pedro Sánchez ha arrancado su mitin de este sábado en Fuenlabrada, tras la celebración del Comité Federal del PSOE, metiendo en campaña a su mujer a la que ha lanzando un claro mensaje de amor.

El líder socialista ha querido mostrar su apoyo público y en plena precampaña a su esposa, que será juzgada por tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. "Hoy me acompaña Begoña", ha dicho de primeras ante el aplauso del público. "Quería darte las gracias", ha espetado visiblemente emocionado.

"Gracias por ser mi esposa, por ser la madre de mis hijas y por ser mi mujer", ha agregado a la vez que ella subía el escenario para darle un beso y romper a llorar.

Con lágrimas en los ojos, Sánchez no ha dudado en señalar que les han intentado quebrar de todas las maneras y "han logrado todo lo contrario". "Hoy estamos más fuertes que nunca. Que lo escuchen alto y claro: te quiero", ha apuntado provocando los gritos de militantes y compañeros. "¡Qué bonito, qué bonito!", ha dicho el público entre aplausos en una escena inédita y del todo sorpresiva durante un mitin de precampaña.

La última vez que se pudo ver a la esposa del presidente en un mitin fue durante las elecciones europeas de 2024. Entonces, Gómez no subió al escenario ni tuvo protagonismo y a partir de aquello había mantenido un perfil bajo tras darse a conocer el proceso judicial en su contra por su papel en la gestión de un máster en la Universidad Complutense.

La ovación del público

Antes, la entrada de Sánchez en el Centro cultural Tomás y Valiente de Fuenlabrada, repleto de militantes socialistas, ha sido anunciada por la megafonía anticipando que acudía acompañado de Begoña Gómez, entre aplausos de los asistentes, muchos de ellos ataviados con camisetas rojas con el lema 'La fuerza de la gente'.

Una música potente ha sonado mientras ambos accedían hasta el escenario, donde se han abrazado y se han dado un beso, para después sentarse en primera fila a la espera del comienzo del mitin. "Cómo me alegro, Pedro, de que hoy estés acompañado por Begoña aquí; cómo me alegro", ha afirmado poco después desde el escenario la líder de las Juventudes Socialistas, Aránzazu Figueroa, candidata al Congreso por Madrid, provocando una nueva ovación del público.

Las investigaciones judiciales a Begoña Gómez han sido blanco de reiterados ataques de la oposición, principalmente del PP y Vox, en los últimos meses.

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