La Junta Electoral expedienta a Pedro Sánchez por hacer campaña desde La Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España).

Los detalles Considera una posible vulneración de la Ley Electoral en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 6 de octubre, en la que anunció la aprobación de los dos reales decretos-leyes de vivienda que decayeron una semana.

La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto un expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por una posible vulneración de la Ley Electoral en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 6 de octubre, en la que anunció la aprobación de los dos reales decretos-leyes de vivienda que decayeron una semana. Con ello, se expone a una multa de hasta 3.000 euros.

La oposición denunció ese mismo día al jefe del Ejecutivo por infringir el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Este epígrafe establece que, "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas, queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".

A juicio del Partido Popular (PP), hubo un uso de las instituciones inapropiado para "exponer supuestos logros de su Gobierno, descalificar a la oposición y dirigir mensajes propios de campaña electoral a los ciudadanos, incluyendo la petición de una mayoría parlamentaria más amplia".

Por ello, la formación pidió abrir un expediente sancionador a Sánchez, además de retirar el vídeo de la web oficial de la Moncloa e instar a la totalidad del Gobierno que se abstenga de realizar manifestaciones de esta índole en periodo preelectoral.

Tras leer sus argumentos, fuentes conocedoras de la decisión indicaron a Servimedia que la Junta Electoral decidió en su reunión de este jueves abrir expediente sancionador a Sánchez.

En este sentido, la agencia de noticias recuerda que el presidente del Gobierno ha vulnerado la ley en seis procesos electorales anteriores y recibido un total de cuatro multas por valor de 6.600 euros, además de dos sanciones confirmadas por el Tribunal Supremo. En esta ocasión, puede ascender a 3.000 euros, pero Sánchez tiene la opción de pagar menos si reconoce su responsabilidad antes.

En el PP acogieron el fallo como la "primera victoria conseguida" en la precampaña y acusaron a Sánchez de hacer "trampas desde el mismo momento en que se convocan las elecciones".

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