Los detalles Las lluvias torrenciales han dejado a millones de personas atrapadas en aeropuertos y carreteras. Además, más de 50 millones de personas están en alerta por vientos extremos.

La celebración de Acción de Gracias se ha convertido en una pesadilla para miles de estadounidenses debido a las fuertes tormentas que han azotado el país. Con lluvias torrenciales, inundaciones y vientos de hasta 110 km/h, el temporal ha dejado impactantes imágenes y ha afectado gravemente el desplazamiento de millones de personas que intentaban reunirse con sus familias. Más de 2.200 vuelos sufrieron retrasos y 400 fueron cancelados, dejando a muchos atrapados en aeropuertos y carreteras. Además, cientos de miles de hogares siguen sin electricidad, y el tradicional desfile de Nueva York tuvo que ser pospuesto. Las consecuencias del temporal continúan afectando la vida cotidiana y la celebración familiar.

Una de las grandes celebraciones familiares del año se ha convertido en una pesadilla para miles de estadounidenses. Y es que las fuertes tormentas han golpeado buena parte del país justo en Acción de Gracias, con lluvias torrenciales, inundaciones y vientos de hasta 110 kilómetros por hora que han dejado impactantes imágenes como las que se pueden ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

Sin embargo, algunos saben sacar lo poco positivo de esto. "Tuvimos una cena maravillosa y, afortunadamente, todos están ahora ayudando a recoger, pero es triste", expresa una mujer.

El temporal ha llegado en uno de los momentos de mayor movimiento del año. Y es que millones de personas que se desplazaban para reunirse con sus familias se han quedado atrapadas en aeropuertos y carreteras. "El miércoles, el objetivo principal era disfrutar del Día de Acción de Gracias y del desfile. Por desgracia, regresamos en avión el sábado", cuenta una afectada.

Más de 2.200 vuelos sufrieron retrasos y otros 400 fueron cancelados. Dos días después, muchos no han podido regresar a sus casas. Ni siquiera Nueva York pudo celebrar su tradicional desfile de Acción de Gracias, que finalmente tendrá que celebrarse este sábado. "Estábamos muy emocionados de asistir al desfile, pero lamentablemente el clima no ayudó", lamenta una mujer.

Las consecuencias siguen muy presentes y cientos de miles de hogares continuaban sin electricidad este viernes. Así, el temporal ha dejado a muchas familias sin celebración y todavía esta complicando la vuelta a la normalidad.

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