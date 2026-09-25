La sobrina de Marine Le Pen amenaza indirectamente a Marruecos en su visita a Ceuta

La sobrina de Marine Le Pen, Marion Maréchal, en una imagen de archivo

Los detalles Marion Maréchal Le Pen, sobrina de la líder de la ultraderecha francesa, ha insinuado la culpabilidad de Marruecos en la entrada masiva de migrantes a España el 30 de julio y ha pedido "sancionar a los países extranjeros" que utilizan la migración masiva como una amenaza.

Marion Maréchal Le Pen, sobrina de Marine Le Pen, visitó Ceuta junto a eurodiputados del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) para "evaluar la situación" y "apoyar" a la población local. Durante su visita, Maréchal Le Pen llamó a defender este "puesto avanzado de Europa", enfatizando la necesidad de proteger las fronteras, expulsar inmigrantes indocumentados y sancionar a los países que usan la migración para desestabilizar. Insinuó la culpabilidad de Marruecos en la entrada masiva de migrantes a España, aunque no se ha probado. Declaró que quienes violen las fronteras europeas "no son bienvenidos".

La sobrina de la líder de la ultraderecha francesa Marine Le Pen ha acudido de visita a Ceuta junto a cuatro eurodiputados del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). Una visita cuya premisa era "evaluar la situación sobre el terreno" y "reafirmar su apoyo" a la población ceutí.

No obstante, apenas ha pisado la ciudad autónoma, Marion Maréchal Le Pen ha lanzado un llamamiento para defender este "puesto avanzado de Europa", según cuenta el medio L'Information.

Maréchal Le Pen ha destacado que es necesario no solo proteger físicamente las fronteras, expulsar a todos los inmigrantes indocumentados y deportar a los solicitantes de asilo ilegítimos, sino también "sancionar a los países extranjeros que utilizan la migración masiva como una amenaza híbrida para desestabilizarnos".

Así, ha insinuado la culpabilidad de Marruecos en la entrada masiva de migrantes a España el 30 de julio, aunque la implicación directa del país vecino nunca ha sido probada.

"A quienes pretenden violar nuestras fronteras y nuestras leyes, ya sea en Calais, Lampedusa o Ceuta, les digo: esto es Europa, esta es nuestra casa, y no son bienvenidos", ha sentenciado la sobrina de la dirigente ultra.

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