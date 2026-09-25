Ahora

Crisis migratoria

La sobrina de Marine Le Pen amenaza indirectamente a Marruecos en su visita a Ceuta

Los detalles Marion Maréchal Le Pen, sobrina de la líder de la ultraderecha francesa, ha insinuado la culpabilidad de Marruecos en la entrada masiva de migrantes a España el 30 de julio y ha pedido "sancionar a los países extranjeros" que utilizan la migración masiva como una amenaza.

La sobrina de Marine Le Pen, Marion Maréchal, en una imagen de archivo La sobrina de Marine Le Pen, Marion Maréchal, en una imagen de archivoEP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La sobrina de la líder de la ultraderecha francesa Marine Le Pen ha acudido de visita a Ceuta junto a cuatro eurodiputados del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). Una visita cuya premisa era "evaluar la situación sobre el terreno" y "reafirmar su apoyo" a la población ceutí.

No obstante, apenas ha pisado la ciudad autónoma, Marion Maréchal Le Pen ha lanzado un llamamiento para defender este "puesto avanzado de Europa", según cuenta el medio L'Information.

Maréchal Le Pen ha destacado que es necesario no solo proteger físicamente las fronteras, expulsar a todos los inmigrantes indocumentados y deportar a los solicitantes de asilo ilegítimos, sino también "sancionar a los países extranjeros que utilizan la migración masiva como una amenaza híbrida para desestabilizarnos".

Así, ha insinuado la culpabilidad de Marruecos en la entrada masiva de migrantes a España el 30 de julio, aunque la implicación directa del país vecino nunca ha sido probada.

"A quienes pretenden violar nuestras fronteras y nuestras leyes, ya sea en Calais, Lampedusa o Ceuta, les digo: esto es Europa, esta es nuestra casa, y no son bienvenidos", ha sentenciado la sobrina de la dirigente ultra.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Primeras palabras de Maricarmen desde el hospital: "Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo"
  2. Sánchez asegura que los casos de Begoña Gómez y su hermano "no son corrupción": "Sufrir este ataque personal es difícil de asumir"
  3. La sala de la ONU se vacía mientras Netanyahu carga contra quienes le plantan cara: "Cobardes morales"
  4. Rabat cree que "hay que preguntar a España" por qué los migrantes que entraron en Ceuta no han sido devueltos a Marruecos
  5. Trump cede tras su veto a los 'medios díscolos': 'CNN', 'MSNOW' y 'Politico' entran a la Casa Blanca ante la decisión judicial
  6. Tailandia mantiene la cadena perpetua a Daniel Sancho tras desestimar los recursos