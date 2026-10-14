La izquierda se aferra a la movilización del votante progresista: las encuestas apuntan a un récord de participación el 29-N

Los detalles Todas las casas demoscópicas señalan que una participación cercana al 80% beneficiaría al bloque progresista y aumentaría las opciones de que Pedro Sánchez conserve la Presidencia.

A un mes y medio de las elecciones generales del 29 de noviembre, la izquierda apuesta por una gran movilización de votantes progresistas. Las encuestas predicen alta participación, impulsada por la convocatoria electoral de Pedro Sánchez y la crisis de vivienda. El Gobierno se apoya en el CIS de Tezanos, que muestra una ventaja creciente del PSOE sobre el PP. Sin embargo, otras encuestas prevén una victoria de la derecha. El ministro Félix Bolaños destaca la tendencia al alza para los socialistas, mientras que Narciso Michavila de 'GAD3' señala una mayor movilización de la derecha. La alta participación podría estrechar la distancia entre bloques, ofreciendo esperanzas a la izquierda para revalidar el Gobierno. En Cataluña, el PSC y el PP mantendrían sus resultados, favoreciendo a los socialistas en un territorio clave.

Queda un mes y medio para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y la izquierda lo fía todo a una gran movilización de los votantes progresistas. Todas las encuestas prevén una participación elevada en las urnas, especialmente tras el anuncio de la convocatoria electoral por parte de Pedro Sánchez el pasado 5 de octubre y tras el estallido social por la crisis de la vivienda, y esto ha despertado el optimismo de la izquierda.

Especialmente, el Gobierno se aferra al CIS de Tezanos, que en tan solo un mes ha pasado de dar un 5,5% de ventaja al PSOE sobre el PP a dar 11,8 puntos porcentuales a los de Pedro Sánchez. De hecho, esto, según en CIS, consolidaría la ventaja de la izquierda, que obtendría un 43,2% de los votos, por un 39,3% de la suma PP-Vox.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles en Al Rojo Vivo que "la tendencia al alza que todos los que se dedican a las encuestas están observando". Una tendencia alcista que, según Bolaños, se debe a que los socialistas están "intentando hablar de los asuntos que afectan a la vida cotidiana de la gente".

No obstante, el resto de encuestas apuntan en el sentido contrario, con una victoria clara del bloque de la derecha, que se iría por encima del 50% de los votos. Narciso Michavila, presidente de 'GAD3', afirma que "en 2023 la derecha estuvo muy movilizada y esta vez va a estar más movilizada todavía".

Una movilización que es transversal. Según el sociólogo Ignacio Urquizu, "la derecha lleva tres años enfadada, y la izquierda lo está cada vez más". "Eso tiene un efecto movilizador, porque en la izquierda hasta ahora lo que había era cansancio, eso se está reduciendo y lo que hay ahora es enfado", ha añadido en Al Rojo Vivo.

Este cúmulo de factores hace que muchas encuestadoras valoren ya el escenario de que el próximo 29 de noviembre se bata el récord histórico de participación, algo que, en palabras de Michavila, "haría que la distancia entre bloques se estrechara", lo cual da esperanzas a la izquierda para tratar de revalidar el Gobierno.

Del mismo modo, el CEO, conocido como el 'CIS catalán', asegura que los resultados de PSC Y PP en Cataluña se mantendrían prácticamente intactos, lo cual permitiría a los socialistas revalidar su hegemonía en uno de los territorios clave para que Sánchez mantuviese el poder en 2023.

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